Российское государство взяло на контроль каждую бутылку алкогольной продукции

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В России с 1 июля вводится полный поштучный учет алкоголя, когда каждая бутылка будет на контроле у государства по все цепочке от производителя к потребителю, сообщили "Интерфаксу" в Росалкогольрегулировании.

В настоящее время поштучный учет идет на этапе производства и на этапе розничной реализации. Данные передаются в ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система учета алкоголя). Теперь аналогичный учет продукции будет и на уровне оптового звена при получении, а также при дальнейшей отгрузке продукции.

Как заявлял ранее руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, цель такого учета - обеспечение прослеживаемости движения каждой единицы маркируемой алкогольной продукции от производителя до конечного потребителя в режиме онлайн. "Система позволяет хранить цепочки поставки продукции и отслеживать ее движение с использованием механизмов технологии блокчейн. Движение каждой единицы продукции создает цепочку блоков неизменных транзакций, хранящихся в дублирующих центрах обработки данных в Росалкогольрегулировании и Гознаке", - пояснял он.

Для поштучного учета вводятся новые федеральные специальные и акцизные марки, на которые на Гознаке (изготовитель марок) будет наноситься двухмерный штриховой код. Этот код содержит уникальный идентификатор ЕГАИС, который наносится типографским способом в виде штрихового кода DataMatrix и содержат данные, созданные с использованием современной криптографии. Этот код позволяет идентифицировать марки и маркируемую ими продукцию.

Причем проверка данных о местонахождении товара будет доступна не только контролирующим органам, но и участникам рынка. "Это позволяет гарантированно достоверно отслеживать движение готовой продукции и подтверждать ее подлинность, основываясь на данных, хранящихся в разных сегментах единой системы", - говорил Чуян.

Как считают специалисты, штриховой код, наносимый на Гознаке, лучше защищен от истирания в результате механического воздействия, чем штриховой код, который в настоящее время наносят производители и импортеры продукции. Он может обеспечить гарантированное считывание на всех этапах оборота алкоголя. Марки также содержат элементы защитной полиграфии, которая позволяет эффективно бороться со случаями подделки легальной продукции.

Между тем, как сообщалось, Минфин подготовил проект постановления правительства, в котором предусматривается разрешение до 1 января 2019 года выдавать производителям алкоголя федеральные специальные, а импортерам - акцизные марки действующего в настоящее время образца.

В Росалкогольрегулировании также сообщили, что служба готова к введению поштучного учета алкоголя и начала тестировать его еще в конце прошлого года. В этой системе уже работает ряд крупных производителей алкогольной продукции.