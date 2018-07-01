Главные новости
СпортСборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфиналЭкономикаПольская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"В России"Натали Турс" отменит чартеры в Испанию, Италию и Турцию
В России

Российское государство взяло на контроль каждую бутылку алкогольной продукции

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В России с 1 июля вводится полный поштучный учет алкоголя, когда каждая бутылка будет на контроле у государства по все цепочке от производителя к потребителю, сообщили "Интерфаксу" в Росалкогольрегулировании.

В настоящее время поштучный учет идет на этапе производства и на этапе розничной реализации. Данные передаются в ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система учета алкоголя). Теперь аналогичный учет продукции будет и на уровне оптового звена при получении, а также при дальнейшей отгрузке продукции.

Как заявлял ранее руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, цель такого учета - обеспечение прослеживаемости движения каждой единицы маркируемой алкогольной продукции от производителя до конечного потребителя в режиме онлайн. "Система позволяет хранить цепочки поставки продукции и отслеживать ее движение с использованием механизмов технологии блокчейн. Движение каждой единицы продукции создает цепочку блоков неизменных транзакций, хранящихся в дублирующих центрах обработки данных в Росалкогольрегулировании и Гознаке", - пояснял он.

Для поштучного учета вводятся новые федеральные специальные и акцизные марки, на которые на Гознаке (изготовитель марок) будет наноситься двухмерный штриховой код. Этот код содержит уникальный идентификатор ЕГАИС, который наносится типографским способом в виде штрихового кода DataMatrix и содержат данные, созданные с использованием современной криптографии. Этот код позволяет идентифицировать марки и маркируемую ими продукцию.

Причем проверка данных о местонахождении товара будет доступна не только контролирующим органам, но и участникам рынка. "Это позволяет гарантированно достоверно отслеживать движение готовой продукции и подтверждать ее подлинность, основываясь на данных, хранящихся в разных сегментах единой системы", - говорил Чуян.

Как считают специалисты, штриховой код, наносимый на Гознаке, лучше защищен от истирания в результате механического воздействия, чем штриховой код, который в настоящее время наносят производители и импортеры продукции. Он может обеспечить гарантированное считывание на всех этапах оборота алкоголя. Марки также содержат элементы защитной полиграфии, которая позволяет эффективно бороться со случаями подделки легальной продукции.

Между тем, как сообщалось, Минфин подготовил проект постановления правительства, в котором предусматривается разрешение до 1 января 2019 года выдавать производителям алкоголя федеральные специальные, а импортерам - акцизные марки действующего в настоящее время образца.

В Росалкогольрегулировании также сообщили, что служба готова к введению поштучного учета алкоголя и начала тестировать его еще в конце прошлого года. В этой системе уже работает ряд крупных производителей алкогольной продукции.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия

Новости по теме

В России
В Минобороны назвали сроки поставки первых истребителей Су-57В Минобороны назвали сроки поставки первых истребителей Су-57
Всего в военном ведомстве собирается купить 12 самолетов пятого поколенияПодробнее
 "Натали Турс" отменит чартеры в Испанию, Италию и Турцию"Натали Турс" отменит чартеры в Испанию, Италию и Турцию
Компания пообещала вернуть деньги за несостоявшиеся турыПодробнее
 Врио губернатора Приморья предложил на пост сенатора бывшего главу МЧСВрио губернатора Приморья предложил на пост сенатора бывшего главу МЧС
Руководитель края считает, что бывший министр поможет решить проблему постоянных пожаров и наводненийПодробнее
 Минобороны РФ заключит контракт на поставку истребителей Су-57Минобороны РФ заключит контракт на поставку истребителей Су-57
Российская армия должна получить 12 истребителей пятого поколенияПодробнее
Бывший гендиректор ГЛОНАСС возглавит Объединенную ракетно-космическую корпорациюБывший гендиректор ГЛОНАСС возглавит Объединенную ракетно-космическую корпорацию
Решение о назначении принял гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий РогозинПодробнее
 У канала РБК сменится управляющий директорУ канала РБК сменится управляющий директор
Прежний директор Игорь Полетаев вернется на НТВПодробнее
 Против повышения пенсионного возраста высказались 80% россиянПротив повышения пенсионного возраста высказались 80% россиян
По мнению 60% опрошенных, возраст выхода на пенсию все равно будет повышенПодробнее
 Путин почти в два раза обошел правительство по уровню одобрения россиянамиПутин почти в два раза обошел правительство по уровню одобрения россиянами
Однако рейтинги руководства страны несколько снизились - из-за инициативы поднять пенсионный возрастПодробнее
 Улюкаев не смог выплатить 130 млн руб. штрафа из-за ареста всего его имуществаУлюкаев не смог выплатить 130 млн руб. штрафа из-за ареста всего его имущества
Прокуратура считает, что арест можно снять только с одного из счетов, а остальное разблокировать после выплаты всей суммыПодробнее
 Суд вернул генералу ФСБ $2 млн, потраченные на взятку УлюкаевуСуд вернул генералу ФСБ $2 млн, потраченные на взятку Улюкаеву
Эту сумму экс-глава службы безопасности "Роснефти" взял у своего знакомого - частного инвестораПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
29 июня
Лучшие фото недели
Винная битва в Испании6 фото
29 июня
Винная битва в Испании
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры17 фото
29 июня
Групповой этап ЧМ-2018: лучшие кадры
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортСборная Франции победила Аргентину и вышла в четвертьфиналЭкономикаПольская PGNiG заявила, что добилась права требовать снижения цены от "Газпрома"В России"Натали Турс" отменит чартеры в Испанию, Италию и ТурциюВ РоссииВ Минобороны назвали сроки поставки первых истребителей Су-57В миреТрамп ответил на вопрос о российском КрымеСпортФутболист "Спартака" Промес признался в избиении жены на отдыхе в Испании

Российское государство взяло на контроль каждую бутылку алкогольной продукции

Тарифы на ЖКХ в Москве с 1 июля повысились в среднем на 5,5%

Северные районы Кубани пострадали от града

Ущерб устанавливается Подробнее

Сборная Уругвая победила Португалию в 1/8 финала

Сборная Уругвая победила Португалию в 1/8 финалаВ четвертьфинале уругвайцы сыграют с Францией Подробнее

Суббота стала самым жарким днем в Москве с начала года

На юге Сирии 250 боевиков прекратили сопротивление

Они сдали оружие и боеприпасы Подробнее

Два авиарейса из Москвы из-за грозы в Ростове-на-Дону ушли на запасной аэродром

Гроза в Москве повредила пять автомашин

ФИФА оштрафовала РФС за баннер на матче Россия - Уругвай

Также штрафы за различные нарушение на ЧМ были наложены на футбольные федерации Сербии, Мексики и Марокко Подробнее

Что произошло за день: суббота, 30 июня

Польша заявила о праве на скидку от "Газпрома", Аргентина вылетела с ЧМ, а "Натали Турс" не сможет отправить на отдых часть клиентов Подробнее

В ЛНР заявили об обстреле населенного пункта Донецкий в Донбассе

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
8F2Франция Франция4 : 3Матч завершенАргентина АргентинаМатч завершенГризманн (13, с пенальти), Павар (57), Мбаппе (64, 68) - Ди Мария (41), Меркадо (48), Агуэро (90+3)подробнее8F1Уругвай Уругвай2 : 1Матч завершенПортугалия ПортугалияМатч завершенКавани (7, 61) - Пепе (55)подробнее