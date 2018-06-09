Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,7%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в субботу коррекционным ростом цен blue chips и индексов после отката накануне, когда инвесторы сокращали позиции в рискованных активах перед саммитом G7 в Канаде; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,7%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2275,49 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1150,58 пункта (+0,7%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1%.

Доллар стоит 62,28 руб./$1 (-0,03 рубля).

Подорожали рублевые бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (+1%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), "Норникеля" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,5% "префы"), "Северстали" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,5%).

Просели акции "Мечела" (-0,5%), "Распадской" (-0,3%), "Ростелекома" (-0,1%). Упали акции "МРСК Центра и Приволжья" (-11%, до 0,311 рубля) из-за отсечки на бирже дивидендной составляющей (закрытие реестра под дивиденды 12 июня, выплаты за 2017 год составят 0,0402 рубля).

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу, что выступает за возвращение России в G8. Однако европейские страны-участницы "Группы семи" единогласно высказались против призыва президента США восстановить Россию в этой структуре, сообщила канцелярия президента Франции Эмманюэля Макрона.

Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, глава правительства Великобритании Тереза Мэй и новый премьер Италии Джузеппе Конте согласовали общую позицию по России на полях саммита G7 в Канаде.

Канцлер Германии Меркель считает, что говорить о возвращении России в состав "Группы семи" можно будет после того, как будет достигнут существенный прогресс в ситуации на Украине. Как заявила журналистам глава канадского МИД Христя Фриланд, вопрос о возвращении России в состав "Группы семи" во время переговоров на саммите в Канаде не поднимался. По ее словам, Канада "против возвращения России в G7 из-за ее поведения на мировой арене".

Зарубежные рынки

Индексы в США в пятницу выросли на 0,1-0,3% и прибавили по итогам недели, Dow Jones достиг максимума с марта, а его подъем по итогам торговой недели составил 2,8% и также был самым значительным с марта. S&P 500 прибавил за неделю 1,6%, Nasdaq - 1,2%.

В пятницу в канадском Квебеке стартовал двухдневный саммит G7, перед началом которого и в первые часы напряженность между США и остальными участниками встречи лишь нарастала. Главными вопросами, из-за которых возникли противоречия, стали международная торговля, ядерная сделка с Ираном и Парижское соглашение по климату.

Так, накануне президент Франции Макрон заявил, что "шесть стран без США вместе представляют собой больший рынок, чем США", и предупредил, что без серьезных уступок со стороны США не станет подписывать традиционное совместное заявление "Группы семи".

В ответ президент США Трамп раскритиковал ЕС и Канаду за создание "торговых барьеров против США", что является "нечестным по отношению к американским фермерам, работникам и компаниям". Ожидается, что Трамп покинет Канаду за несколько часов до завершения саммита из-за запланированной встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Между тем, нефть в пятницу подешевела и завершила незначительным снижением третью неделю на фоне сохранения важнейших для рынка факторов: увеличения добычи в США и ожидаемого сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы, а также реакции ОПЕК+ на эти колебания. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent в пятницу просела до $76,34 за баррель (-1,3%), июльская цена WTI - до $65,56 за баррель (-0,6%).