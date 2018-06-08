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Франция откажется подписывать заявление саммита G7 без уступок от Трампа

Эммануэль Макрон ждет смягчения в вопросе пошлин на импорт стали и алюминия из Европы

Франция откажется подписывать заявление саммита G7 без уступок от Трампа
Активисты в масках лидеров стран G7
Фото: Reuters

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что не будет подписывать итоговое заявление саммита G7, если президент США Дональд Трамп не пойдет на уступки в вопросах пошлин на импорт европейских металлов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя офиса французского главы государства.

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Макрон считает, что без изменения позиции США по пошлинам на сталь и алюминий, иранской ядерной программе, Парижскому соглашению по климату подписывать совместное заявление не следует.

По словам источника, французский президент настаивает, что все остальные участники саммита должны продемонстрировать единство по этим вопросам.

Агентство напоминает, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель также выразила сомнение в том, следует ли подписывать совместное заявление при наличии серьезных разногласий.

Заградительные пошлины США на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Евросоюза, Канады и Мексики начали действовать с 1 июня. Канада и Мексика немедленно ответили на введение пошлин США, представив детальные планы увеличения тарифов на поставляемую из Штатов продукцию, включая свинину, яблоки, йогурты и туалетную бумагу. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС также подготовил ответные меры.

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Теги: франция, Эммануэль Макрон, США, Дональд Трамп, G7
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