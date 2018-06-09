Реальный эффективный курс рубля в мае снизился на 0,1%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в мае 2018 года снизился на 0,1% по отношению к апрелю, следует из предварительной оценки ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

В январе-мае 2018 года реальный эффективный курс рубля снизился на 5,8%.

Индекс реального эффективного курса рубля к доллару в мае по отношению к апрелю опустился на 2,9%, к евро вырос на 0,8%. Этот показатель в январе-мае снизился к доллару на 6,2%, к евро - на 5,4%.