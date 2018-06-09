РФ и Белоруссия подписали "дорожную карту" по снятию ограничений на молоко

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции на 2018 год. Об этом сообщает Россельхознадзор по итогам встречи специалистов двух стран.

"Ключевым итогом встречи стала разработка и подписание дорожной карты двустороннего сотрудничества департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии и Россельхознадзора по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции на 2018 год, - говорится в сообщении. - В документе прописаны ключевые мероприятия, осуществление которых будет способствовать скорейшему урегулированию ситуации в части взаимных ограничений на поставки продукции предприятий России и Белоруссии".

Согласно сообщению, подписание документа "стало логичным продолжением достигнутых накануне договоренностей на уровне правительств двух стран".

Как сообщалось, договоренность о разработке документа о наведении порядка на молочном рынке была достигнута в пятницу во время встречи вице-премьеров РФ и Белоруссии Алексея Гордеева и Михаила Русого.

Как заявлял "Интерфаксу" Гордеев, в этом документе в течение ближайших дней планируется выработать совместный подход к создавшимся проблемам и наметить пути их решения.

Гордеев сообщил, что на встрече говорилось и о качестве белорусского молока, и о возможном реэкспорте продукции других стран. "Но взаимопонимание установлено, теперь главное подготовить документ и быстро его подписать, - сказал он. - Соответственно, после этого будут открываться поставки с предприятий, которые выполняют установленные требования".

Как сообщалось, с 6 июня из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований Россельхознадзор запретил поставки из Белоруссии молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных, молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка в упаковках более 2,5 литра. В Белоруссии назвали этот запрет неадекватным и необоснованным.

Россельхознадзор также ограничивал поставки продукции с отдельных белорусских предприятий из-за обнаружения в них антибиотиков и даже пестицидов.

По данным Россельхознадзора, за 5 месяцев этого года из Белоруссии в РФ было ввезено 18,6 тыс. тонн молока и сливок наливом и 32,6 тыс. тонн сухой молочной продукции. Это ниже показателей аналогичного периода прошлого года - 22,2 тыс. и 55,5 тыс. тонн соответственно. Из других стран поставки сухого молока за пять месяцев снизились до 10,1 тыс. тонн с 26,3 тыс. тонн за соответствующий период прошлого года.