Экономика

Россельхознадзор начнет снимать запрет на ввоз из Белоруссии молочной продукции

Поставки, запрещенные 6 июня, разрешили трем предприятиям

Россельхознадзор начнет снимать запрет на ввоз из Белоруссии молочной продукции
Архивное фото
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 11 июня снимает запрет на ввоз молочной продукции с трёх предприятий Белоруссии, в том числе на ввоз наливных молока, сливок и молочной сыворотки в таре объемом более 2,5 литра.

Как сообщается в размещенных на сайте службы материалах, поставки разрешены Барановичскому молочному комбинату, Ляховичскому молокозаводу, Волковысскому ОАО "Беллакт".

Запрет на поставки этой продукции был введен 6 июня из-за нарушения ветеринарно-санитарных требований.

Как сообщалось, договоренность о подготовке документа о наведении порядка на молочном рынке была достигнута во время встречи вице-премьеров РФ и Белоруссии Алексея Гордеева и Михаила Русого в пятницу.

Как заявлял "Интерфаксу" Гордеев, в этом документе в течение ближайших дней планируется выработать совместный подход к создавшимся проблемам и наметить пути их решения. "Соответственно, после этого будут открываться поставки с предприятий, которые выполняют установленные требования", - говорил вице-премьер.

В субботу Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции на 2018 год. Началом ее выполнения стало снятие запрета с трёх предприятий.

По данным Россельхознадзора, за 5 месяцев этого года из Белоруссии в РФ было ввезено 18,6 тыс. тонн молока и сливок наливом и 32,6 тыс. тонн сухой молочной продукции. Это ниже показателей аналогичного периода прошлого года - 22,2 тыс. и 55,5 тыс. тонн соответственно. Из других стран поставки сухого молока за пять месяцев снизились до 10,1 тыс. тонн с 26,3 тыс. тонн за соответствующий период прошлого года.

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Теги: Белоруссия, Россия, Россельхознадзор
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