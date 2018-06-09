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Экономика

Мегафон, ГПБ, Ростех и USM закрыли сделку по созданию СП на базе Mail.ru Group

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - "Мегафон" завершил сделку по созданию совместного предприятия со структурами Газпромбанка, ГК "Ростех" и USM Holdings на базе Mail.ru Group, говорится в сообщении оператора.

Новая структура - "МФ Технологии" - займется развитием цифровых услуг и реализацией проектов в сфере цифровой экономики. Бизнес оценён в $450 млн.

"Мегафон" внес в СП пакет Mail.ru Group (11 500 100 акций класса А, составляющих 5,23% экономической доли и дающих 58,87% голосов). У оператора останется 21,9 млн обыкновенных акций или 10% экономической доли Mail.Ru Group.

Компания Lefbord Investments Limited (100-процентная "дочка" "Мегафона") получает 45% в "МФ Технологии". По условиям сделки Газпромбанк приобретет у Leftbord 35% акций МФТ, USM - 9%, а "Ростех" - 11%.

От продажи 55% акций в МФТ "Мегафон" получит $247,5 млн до учёта налогов, которые будут направлены на финансирование капитальных затрат и погашение долговой нагрузки компании.

"В рамках подготовки к сделке мы проанализировали все аспекты новой структуры с международными правовыми консультантами и считаем ее оптимальной для всех участников. Партнеры приняли решение, что создание компании "МФ Технологии" не повлияет на систему корпоративного управления, процедуры принятия решений, бизнес-стратегию и управленческую команду Mail.Ru Group", - заявил глава "Мегафона" Сергей Солдатенков, чьи слова приводятся в пресс-релизе компании.

Новое СП

Стороны объявили о создании СП 8 мая. Как сообщалось, в рамках этого СП "Мегафон" с партнерами намерены реализовать ряд проектов, включая программные продукты для цифровизации работы крупных компаний и предприятий, решения на базе блокчейн-технологий, а также сформировать совместный инвестфонд для финансирования перспективных технологических компаний.

Ключевым проектом СП станет запуск цифрового банка, на базе которого стороны будут развивать высокотехнологичные платежные и кредитные сервисы. Для этого "Мегафон", Mail.Ru Group, USM и Газпромбанк создадут компанию Digital JV.

"Мегафон" - второй по величине российский оператор сотовой связи, 99% его бизнеса приходится на РФ (компания также присутствует на рынках Таджикистана, Абхазии и Южной Осетии). На конец 2017 года количество абонентов компании составило 77,1 млн человек.

Крупнейший акционер "Мегафона" - компания Garsdale (в ней 97,45% у USM Алишера Усманова и партнеров, оставшаяся доля у "Ростеха") с 56,3%, Megafon Investments принадлежит 3,9% материнской компании. Free float "Мегафона" (у компании листинг на LSE и "Московской бирже" ) составляет около 21%. Газпромбанк вошел в капитал "Мегафона" в 2017 году, выкупив 19% оператора у холдинга Telia Company за 60,4 млрд рублей.

Mail.ru Group владеют, помимо "Мегафона", южноафриканская медиакомпания Naspers через дочернюю компанию MIH (27,55% капитала и 12,2% голосов Mail.ru Group) и китайская интернет-компания Tencent (7,37% капитала и 3,27% голосов). Председателю совета директоров Mail.ru Дмитрию Гришину принадлежит 2,2% капитала и 0,82% голосов.

В 2017 году выручка Mail.ru Group составила 57,5 млрд рублей, показатель EBITDA 20,5 млрд рублей, чистая прибыль - 14,2 млрд рублей.

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Теги: Мегафон, Ростех, Mail.ru
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