"Вконтакте" запустила платежную систему VK Pay

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Социальная сеть "ВКонтакте" объявила о запуске собственной платежной системы VK Pay. Сервис работает в тестовом режиме, прием оплаты товаров и услуг могут подключать сообщества "ВКонтакте", говорится в пресс-релизе компании.

Сервис запускается в партнерстве с Газпромбанком. Комиссия за ввод, вывод и перевод средств в VK Pay отсутствует для покупателей и продавцов, расходы по уплате комиссий взял на себя Газпромбанк.

На этапе тестирования VK Pay пользователи могут делать покупки и оплачивать услуги в специальном разделе "ВКонтакте" и на сайтах партнеров VK Pay. Участникам тестирования уже доступны предложения от OneTwoTrip, DOC+, "Литрес", Delivery Club. Доступ к сервису постепенно появится у всей аудитории "ВКонтакте".

"Запуск платежной платформы VK Pay является важным этапом для окончательного формирования полномасштабной экосистемы электронной коммерции. Объединение коммуникационных и платежных функций сделает "ВКонтакте" крупнейшей площадкой для онлайн-торговли в России", - заявил управляющий директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов.

"ВКонтакте" на 100% принадлежит интернет-холдингу Mail.ru Group. Выручка социальной сети в I квартале 2018 года выросла на 60,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,2 млрд рублей. Показатель EBITDA "ВКонтакте" увеличилась на 35,5% до 2,5 млрд рублей. Рентабельность соцсети по EBITDA сократилась до 59% с 69,8% годом ранее.

В начале июня "Мегафон" закрыл сделку по созданию совместного предприятия со структурами Газпромбанка, ГК "Ростех" и USM Holdings на базе Mail.ru Group. Новая структура - "МФ Технологии" - займется развитием цифровых услуг и реализацией проектов в сфере цифровой экономики. Бизнес оценен в $450 млн.

По условиям сделки "Мегафон" внес в СП пакет Mail.ru Group (11 500 100 акций класса А, составляющих 5,23% экономической доли и дающих 58,87% голосов). У оператора останется 21,9 млн обыкновенных акций или 10% экономической доли Mail.Ru Group. Компания Lefbord Investments Limited (100-процентная "дочка" "Мегафона") получила 45% в "МФ Технологии", Газпромбанк - 35%, USM - 9%, а "Ростех" - 11%.