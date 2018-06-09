Рубль снизился к доллару и евро на последних торгах недели

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в субботу вечером; рубль снижается к бивалютной корзине перед длительными праздничными выходными.

Курс доллара США составил 62,55 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 23,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 73,69 руб./EUR1, поднявшись на 36,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 29,24 копейки - до 67,56 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах перед длительными праздничными выходными. Трейдеры не отреагировали еще на одно заявление президента США Дональда Трампа о необходимости вернуть Россию в G8, как это было накануне. Американский президент в субботу заявил, что на саммите G7 поднимался вопрос о восстановлении членства России в этой группе, и некоторые участники саммита поддержали эту идею.

"Я достаточно давно не общался с (президентом России - ИФ) Владимиром Путиным. Сегодня обсуждался вопрос - без голосований и чего-то подобного, но мы это обсуждали (вопрос восстановления членства России - ИФ). И некоторые участники диалога выступили за возвращение России, и тогда этот саммит превратится из G7 в G8", - заявил американский президент на пресс-конференции на саммите G7 в Канаде.

Общему ухудшению настроений инвесторов в отношении рубля способствуют также данные ЦБ РФ об оттоке средств нерезидентов с рынка ОФЗ. В апреле 2018 года нерезиденты уменьшили инвестиции в российские ОФЗ на 131 млрд рублей, или на 5,6%, следует из данных на сайте регулятора.

Отток средств нерезидентов из ОФЗ в апреле произошел впервые с ноября 2017 года, когда он составил 1 млрд рублей (до этого в июне - 21 млрд рублей). В то же время объем рынка ОФЗ в апреле вырос на 64 млрд рублей, или на 0,9%. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в апреле снизилась до 32,3% с рекордных 34,5%.

В конце мая первый зампред Банка России Ксения Юдаева сообщила, что нерезиденты за период с введения новых санкций со стороны США в начале апреля продали ОФЗ примерно на 200 млрд рублей. При этом она отметила, что это происходило в рамках общего выхода инвесторов с рынков развивающихся стран. "Здесь нет ничего необычного", - добавила Юдаева.

Нефть подешевела в пятницу и завершила незначительным снижением третью неделю на фоне сохранения важнейших для рынка факторов: увеличения добычи в США и ожидаемого сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы, а также реакции ОПЕК+ на эти колебания. Котировка августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась 9 июня на 1,1% - до $76,46 за баррель. WTI с поставкой в июле на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевела на 0,3% - до $65,74 за баррель. По итогам недели цена Brent уменьшилась на 0,4%, WTI - на 0,1%.

Через две недели государства ОПЕК, Россия и ряд других участников соглашения об ограничении нефтедобычи встретятся в Вене для обсуждения вариантов дальнейшего развития событий, включая смягчение действующих ограничений.

Нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу сообщила об очередном увеличении числа буровых установок, эксплуатируемых в США. Количество нефтяных буровых повысилось за неделю на одну единицу - до 862 штук.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" ведущий аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Виктор Марков, торги субботы совершенно не показательны из-за очень низкой активности участников. "Это связано с тем, что все ведущие мировые биржи закрыты на выходные, и поэтому у участников российского рынка нет ориентиров. Если рассматривать наиболее предпочтительную динамику рубля на ближайшее время, то наиболее вероятным смотрится его дальнейшее ослабление. Сегодня же никаких особых движений нет", - полагает Марков.

С учетом того, что вторник, 12 июня, в России являлся праздничным днем, ЦБ РФ провел традиционный недельный депозитный аукцион в субботу, 9 июня (последний рабочий день перед длинными праздниками). По итогам аукциона банки разместили в ЦБ 2,827 трлн рублей (при лимите 3,27 трлн рублей) в среднем по ставке 7,23% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 5 июня, банки разместили в ЦБ 2 трлн 627,1 млрд рублей (при лимите 2,8 трлн рублей) в среднем по ставке 7,22% годовых.

Кроме того, Банк России 9 июня провел доразмещение девятого выпуска облигаций (КОБР). Банку России удалось разместить бумаги выпуска объемом 20 млрд 089,3 млн рублей по номиналу. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 87 млрд 078,4 млн рублей.

Банк России также провел размещение десятого выпуска купонных облигаций (КОБР). Банку России удалось разместить бумаги на 88 млрд 166,1 млн рублей по номиналу. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 800 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на праздничные выходные и первый рабочий день следующей недели в среду, 13 июня, на 32,49 копейки, до 62,3431 руб./$1, и уменьшил курс евро на 42,62 копейки, до 73,3654 руб./EUR1.

Торги контрактами по доллару расчетами "сегодня" на "Московской бирже" не проводились в субботу. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве субботы уменьшился на 20,45 копейки и составил 62,4151 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $305,707 млн.

Торги контрактами по евро расчетами "сегодня" на "Московской бирже" не проводились в субботу. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве субботы уменьшился на 10,78 копейки и составил 73,5407 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR117,733.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в субботу по сравнению с предыдущим торговым днем, за исключением ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,28% годовых. В свою очередь, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на уровне 7,29% годовых, ставки на сроки 1, 3 и 6 месяца - на отметках 7,38%, 7,44% и 7,38% годовых соответственно.

"В субботу банки увеличили позицию на недельных депозитах в ЦБ, разместив на соответствующем аукционе 2,83 трлн рублей (против 2,63 трлн рублей неделей ранее). Увеличив объемы абсорбированной рублевой ликвидности на ближайшую неделю, регулятор частично подстраховал рубль в преддверии важных событий на следующей неделе (заседания мировых и отечественного центробанков), которые, по-видимому, добавят волатильности на валютный рынок. Сам рубль терял в субботу к окончанию рабочего дня порядка 25 копеек в паре с долларом, однако торги на рынке сопровождались минимальной активностью участников", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.