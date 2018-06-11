Экономика

Рубль слегка укрепился к доллару и евро утром 11 июня

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль укрепляется к бивалютной корзине, отыгрывая субботнее ослабление, которое не было подкреплено никакими фундаментальными факторами.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,01-62,28 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,115 руб./$1 (-41 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,38 руб./EUR1 (-28,25 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 35,3 копейки к уровню закрытия субботы, до 67,18 рубля.

Доллар при этом оказался на 22,81 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,46 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов понедельника на фоне легкого оптимизма мировых инвесторов в отношении рисковых активов, что выражается в росте практически всех фондовых рынков, в том числе и российских акций. При этом небольшое снижение мировых цен на нефть не сильно сказывается на динамике нацвалюты.

Цены на нефть продолжают опускаться в понедельник после снижения по итогам предыдущей недели. Трейдеры ждут заседания ОПЕК+, намеченного на 22 июня, оценивая перспективы увеличения добычи странами-производителями нефти на фоне опасений сокращения поставок сырья из Ирана и Венесуэлы. Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве снизилась на 0,52% - до $76,06 за баррель. В пятницу контракты подешевели на 1,11% - до $76,46 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,4% - до $65,47 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты упали в цене на 0,32% - до $65,74 за баррель. За минувшую неделю Brent потеряла 0,4%, WTI- 0,1%.

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Теги: доллар, евро, рубль, Московская биржа
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