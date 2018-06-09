Главные новости
ЭкономикаРФ и Белоруссия подписали "дорожную карту" по снятию ограничений на молокоВ РоссииГлавный редактор российского Forbes уволенВ РоссииПутин провел телефонный разговор с Порошенко
Экономика

ПГК закупит украинские колеса для вагонов из-за дороговизны российских

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Структура "Первой грузовой компании" (ПГК, актив Владимира Лисина) - АО "Стальтранс" (Ярославль) - приобретет у ООО "Интерпайп-М" (Москва, "дочка" украинской группы "Интерпайп") - цельнокатаные колеса для вагонов на сумму до 467,77 млн руб. с НДС, следует из сообщения ПГК.

Соответствующий договор стороны подписали 21 мая. Срок его действия - до июля включительно. В этот же период, согласно другому сообщению оператора, он получит от "Стальтранса" колеса на сумму до 470,1 млн руб. с учетом НДС.

Объемы поставок не раскрываются. Представитель "Первой грузовой" от комментариев отказался, в том числе и почему приобретаются украинские колеса. Источник на транспортном рынке утверждает, что они сейчас дешевле российских, при том что предложение отечественной продукции ограничено.

"Первая грузовая компания" - крупнейший в РФ оператор железнодорожных перевозок. Помимо РФ работает в странах СНГ, имеет совместное предприятие с железными дорогами Финляндии. В управлении имеет более 120 тыс. вагонов, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Компания входит в UCL Rail - ж/д дивизион Universal Cargo Logistics Holding В.Лисина. Помимо железнодорожных активов группа объединяет стивидорные компании на северо-западе и юге страны и крупные российские судоходные предприятия.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Первая грузовая компания, Стальтранс, Интерпайп-М, Интерпайп, Украина
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
РФ и Белоруссия подписали "дорожную карту" по снятию ограничений на молокоРФ и Белоруссия подписали "дорожную карту" по снятию ограничений на молоко
Россельхознадзор с 6 июня ввел временные ограничения на ввоз белорусской молочной продукции в таре более 2,5 лПодробнее
 Замглавы Минэнерго: нам предстоит большая работа в части акцизов на топливо на 2019 годЗамглавы Минэнерго: нам предстоит большая работа в части акцизов на топливо на 2019 год
Анастасия Бондаренко рассказала о ближайших задачах министерстваПодробнее
 Титов предложил ввести сбор на импортные винаТитов предложил ввести сбор на импортные вина
По мнению бизнес-омбудсмена, семье которого принадлежит "Абрау-Дюрсо", вырученные средства можно направить на поддержку российских виноделовПодробнее
 Греф посоветовал продавать акции Сбербанка для выполнения указов ПутинаГреф посоветовал продавать акции Сбербанка для выполнения указов Путина
По его словам, это лучше повышения налоговПодробнее
Нефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценамНефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценам
Им рекомендовали продавать на бирже не менее 10% бензина и 5% дизельного топливаПодробнее
 "Газпром" обжаловал действия приставов в Швейцарии"Газпром" обжаловал действия приставов в Швейцарии
Позднее обжалует в ГолландииПодробнее
 Минфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%Минфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%
Сейчас экспортная пошлина на масла и бензин составляет 30% от ставки пошлины на нефтьПодробнее
 Договоры долевого строительства перестанут заключаться с 1 июля 2019 годаДоговоры долевого строительства перестанут заключаться с 1 июля 2019 года
Застройщики смогут привлекать средства только через банкиПодробнее
 АСВ сообщило о возможной страховке по вкладам в отдельных случаях до 10 млн рублейАСВ сообщило о возможной страховке по вкладам в отдельных случаях до 10 млн рублей
Речь идет о дополнительной защите по социальным выплатамПодробнее
 Путин пообещал не менять НДФЛ и не вводить налог с продажПутин пообещал не менять НДФЛ и не вводить налог с продаж
Вместе с тем, по словам президента, предстоит "настройка налоговой системы"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 8 июня6 фото
08 июня
Фотохроника 8 июня
Фотохроника 7 июня7 фото
07 июня
Фотохроника 7 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин провел телефонный разговор с ПорошенкоВ РоссииГлавный редактор российского Forbes уволенЭкономикаРФ и Белоруссия подписали "дорожную карту" по снятию ограничений на молокоМоскваСобянин попросил работодателей дать москвичам выходной в день открытия ЧМ-2018В РоссииУлюкаева отправили в колонию №1 в ТвериЭкономикаТитов предложил ввести сбор на импортные вина

Суд в Москве арестовал мужчину, пытавшегося убить 11-летнюю девочку

ПГК закупит украинские колеса для вагонов из-за дороговизны российских

Что произошло за день: суббота, 9 июня

Телефонная беседа Путина и Порошенко, увольнение Ускова из Forbes и идея Собянина о дополнительном выходном Подробнее

В грузинском Гудаури избили парапланериста из России

Страны G7 договорились о противодействии "враждебным государствам"

Рубль снизился к доллару и евро на последних торгах недели

Фотохроника 9 июня

Фотохроника 9 июня7 фото

Президент Боливии прилетит в Россию на ЧМ по футболу

Рынок акций РФ в субботу подрос в одиночестве в ожидании итогов саммита G7

И.о.главреда российского Forbes пообещал сохранять независимость редакции

Мегафон, ГПБ, Ростех и USM закрыли сделку по созданию СП на базе Mail.ru Group

Скончалась первая исполнительница роли "девушки Бонда" Юнис Гейсон

РФ и Белоруссия подписали "дорожную карту" по снятию ограничений на молоко

РФ и Белоруссия подписали "дорожную карту" по снятию ограничений на молокоРоссельхознадзор с 6 июня ввел временные ограничения на ввоз белорусской молочной продукции в таре более 2,5 л Подробнее

Цены на бензин в Москве за шесть дней снизились на 7-8 копеек

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru