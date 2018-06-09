ПГК закупит украинские колеса для вагонов из-за дороговизны российских

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Структура "Первой грузовой компании" (ПГК, актив Владимира Лисина) - АО "Стальтранс" (Ярославль) - приобретет у ООО "Интерпайп-М" (Москва, "дочка" украинской группы "Интерпайп") - цельнокатаные колеса для вагонов на сумму до 467,77 млн руб. с НДС, следует из сообщения ПГК.

Соответствующий договор стороны подписали 21 мая. Срок его действия - до июля включительно. В этот же период, согласно другому сообщению оператора, он получит от "Стальтранса" колеса на сумму до 470,1 млн руб. с учетом НДС.

Объемы поставок не раскрываются. Представитель "Первой грузовой" от комментариев отказался, в том числе и почему приобретаются украинские колеса. Источник на транспортном рынке утверждает, что они сейчас дешевле российских, при том что предложение отечественной продукции ограничено.

"Первая грузовая компания" - крупнейший в РФ оператор железнодорожных перевозок. Помимо РФ работает в странах СНГ, имеет совместное предприятие с железными дорогами Финляндии. В управлении имеет более 120 тыс. вагонов, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Компания входит в UCL Rail - ж/д дивизион Universal Cargo Logistics Holding В.Лисина. Помимо железнодорожных активов группа объединяет стивидорные компании на северо-западе и юге страны и крупные российские судоходные предприятия.