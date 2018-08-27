Украина обжаловала решение ВТО об ограничениях поставок в РФ вагонов и стрелок

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Украина подала апелляцию на решение третейской группы Всемирной торговой организации по спору с РФ относительно ограничений на поставки в РФ вагонов и стрелочных переводов, говорится на сайте ВТО.

На прошлой неделе Украина подала апелляцию на решение ВТО по спору с Россией об антидемпинговых пошлинах на нитрат аммония, введенных Киевом, которые были признаны неправомерными.

Как сообщалось, в конце июля панель арбитров ВТО отклонила ключевые требования Украины в рамках спора с РФ о поставках железнодорожного оборудования.

Украина подала иск в ВТО в октябре 2015 г., полагая, что Россия с 2013 г. необоснованно вводила ограничения на поставку украинских вагонов. По мнению заявителя, они касались продукции Крюковского вагоностроительного завода, Днепропетровского завода стрелочных переводов, "Азовзагальмаша" и Харьковского машиностроительного завода "ФЭД", в связи с чем экспорт с Украины товаров "группы 86" (в соответствии с ТН ВЭД республики) сократился с $1,7 млрд в 2013 г. до $51 млн в январе-июле 2015 г.

В иске отмечалось, что Украина неоднократно пыталась решить вопрос на уровне соответствующих комитетов торговой организации, но безуспешно, в связи с чем прибегла к процедуре урегулирования споров в ВТО.

Представитель Минэкономразвития РФ ранее пояснял, что ограничения были связаны с проблемами с сертификацией украинской продукции. Позиция российской стороны заключается в том, что РФ действует в полном соответствии с правилами ВТО.