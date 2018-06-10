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Новак рассказал о планах китайских компаний войти в "Арктик СПГ 2"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Китайские компании обсуждают вопрос вхождения в новый проект "НОВАТЭКа" по сжижению природного газа (СПГ) - "Арктик СПГ 2", сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире Первого канала по итогам российско-китайских переговоров на высшем уровне.

"Сейчас обсуждается вопрос развития проекта "Арктик СПГ 2".

Речь идет о вхождении китайских партнеров в проект по аналогии с "Ямал СПГ", пояснил министр. Китайская CNPC владеет 20% "Ямал СПГ", китайский Фонд "Шелковый путь" (SRF) - 9,9%, "НОВАТЭК" - 50,1%, французская Total - 20%. Кроме того, китайские банки предоставили большую часть заемного финансирования на проект.

Недавно Total подписала соглашение о покупке 10% "Арктик СПГ 2", при возможном увеличении доли до 5% при снижении доли "НОВАТЭКа" ниже 60%.

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Теги: Александр Новак
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