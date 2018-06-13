ЦБ РФ 8 июня не покупал валюту для Минфина

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - ЦБ РФ 8 июня не проводил операции по покупке валюты для Минфина в рамках бюджетного правила, следует из данных Банка России.

Операции проводятся с расчетами tomorrow. Перерыв в них может быть связан с праздниками в России.

Подобная ситуация наблюдалась перед первыми майскими праздниками, когда ЦБ не покупал валюту в пятницу, 27 апреля, возобновил операции в рабочую субботу, 28 апреля.

Ранее сообщалось, что совокупный объем средств, направляемых Минфином на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке, в период с 7 июня по 5 июля станет очередным рекордом - 379,7 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период будет эквивалентен 19 млрд рублей.

В апреле покупки валюты в рамках бюджетного правила также должны были быть рекордными - 240,7 млрд рублей (ежедневные покупки - 11,5 млрд рублей). Однако из-за волатильности на валютном рынке под действием геополитических факторов ЦБ не проводил операции с 9 по 16 апреля включительно, возобновил покупки только 17 апреля.