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Число безработных в России снизилось за неделю почти на 1%

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Численность официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 30 мая по 6 июня снизилась на 0,9% до 726140 человек, сообщили в пресс-службе Минтруда России.

За неделю сокращение численности безработных зафиксировано в 66 регионах, наибольшее - в республиках Крым, Тува, Кабардино-Балкария, а также в Краснодарском и Ставропольском краях, Тюменской, Магаданской, Белгородской областях и в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах.

При этом в 17 регионах отмечен рост численности безработных, максимальный - в Кировской, Сахалинской, Костромской, Иркутской, Курганской областях, а также в Забайкальском и Пермском краях.

Не изменилась численность безработных в Ингушетии и в Тверской области.

При этом, по состоянию на 6 июня, 19 тыс. человек находились в простое по инициативе администрации, еще 82,1 тыс. человек работали неполное рабочее время и 1,3 тыс. человек были отправлены в отпуска руководством своих предприятий по соглашению сторон.

При этом, по последним данным на 1 июня этого года, уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1% от численности экономически активного населения, добавили в пресс-службе Минтруда. Там напомнили, что годом ранее этот показатель составлял 1,1%.

По состоянию на 6 июня, количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,6 млн единиц, добавили в ведомстве.

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Теги: Минтруда
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