Половина безработных в РФ оказалась людьми в возрасте от 20 до 30 лет

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что каждый второй безработный в России - это молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет.

"Среди безработных в настоящий момент превалируют лица в возрасте от 20 до 34 лет, 48,7% в общей безработице составляют лица этого возраста", - сказала Голикова на брифинге в правительстве РФ в четверг.

Она также отметила, что статистика в России не содержит данных "о заболеваемости и смертности в возрасте 50 лет - 60 лет у женщин и 60-65 лет у мужчин". "Таких статистических данных нет", - сказала вице-премьер.

Тем не менее она отметила, что по итогам 2017 года в круглосуточные стационары госпитализировали 10,4 млн человек старше трудоспособного возраста - женщин после 55 лет и мужчин после 60. Из них в стационарах умерли 393,8 тыс. человек, это 3,7%, сообщила вице-премьер.