Экономика "Дизельный" скандал Volkswagen

Власти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандала

Только 5 млн евро из этой суммы - сам штраф, остальные 995 млн - это возврат незаконно полученной прибыли

Власти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандала
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура города Брауншвейг в Нижней Саксонии оштрафовала автоконцерн Volkswagen AG (VW) на 1 млрд евро в связи с "дизельным скандалом", говорится в пресс-релизе VW.

Компания согласилась со штрафом, признала свою ответственность и не станет подавать апелляцию. Volkswagen надеется, что выплата штрафа, наложенного властями Германии, "будет иметь позитивный эффект на разбирательства, которые продолжаются в других европейских странах".

Сумма включает в себя максимально возможный штраф в размере 5 млн евро и еще 995 млн евро в виде возврата незаконно полученной прибыли.

Как выяснилось в ходе расследования, компания нарушила правила мониторинга при тестировании порядка 10,7 млн автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Эти автомобили были проданы с установленными на них незаконными программами, занижающими показатели выбросов вредных веществ во время тестирования.

Акции VW в среду подорожали на 0,2%. С начала года капитализация компании снизилась на 4%, до 80 млрд евро.

"Дизельный" скандал вокруг Volkswagen разгорелся в 2015 году и уже стоил немецкому автоконцерну многомиллиардных штрафов. Только в США судебные расходы и штрафы компании уже превысили $25 млрд.

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Теги: Германия, Volkswagen
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