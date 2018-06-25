Штраф в 1 млрд евро от Volkswagen пойдет на интернет и больницы в Германии

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Штраф примерно в 1 млрд евро, который автоконцерн Volkswagen AG (VW) был вынужден выплатить в результате "дизельного" скандала федеральной земле Нижняя Саксония, пойдет на модернизацию интернета и больниц в регионе. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр федеральной земли Штефан Вайль.

"Нижняя Саксония хочет использовать эти средства для того, чтобы расширить сеть высокоскоростного интернета и для обеспечения университетских больниц в Ганновере и Геттингене. Остальные средства пойдут на выплату долгов, ремонт спортивных сооружений, а также поступят в фонд защиты природы", - сказал Вайль в понедельник в Ганновере.

В частности, по его словам, на интернет пойдет 350 млн евро, на больницы - тоже 350 млн евро. По 100 млн евро планируется выделить спортивным организациям, на списание долгов и на защиту природы, сообщает Norddeutscher Rundfunk.

Как ранее сообщалось, 13 июня прокуратура города Брауншвейг в Нижней Саксонии оштрафовала VW на 1 млрд евро в связи с "дизельным скандалом".

Как выяснилось в ходе расследования, компания нарушила правила мониторинга при тестировании порядка 10,7 млн автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Эти автомобили были проданы с установленными на них незаконными программами, занижающими показатели выбросов вредных веществ во время тестирования.

"Дизельный" скандал вокруг Volkswagen разгорелся в 2015 году и уже стоил немецкому автоконцерну многомиллиардных штрафов. Только в США судебные расходы и штрафы компании уже превысили $25 млрд.