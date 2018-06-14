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Нефть Brent опустилась до $76,55 за баррель на фоне разногласий в ОПЕК

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Нефть в четверг возобновила снижение из-за разногласий среди участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по вопросу о постепенном восстановлении объемов добычи.

Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве 14 июня опустилась на $0,19 (0,25%) - до $76,55 за баррель.

Стоимость нефти WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в четверг подешевела на $0,01 (0,021%) - до $66,63 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent прибавила $0,86 (1,13%) и поднялась до $76,74, WTI - подорожала на $0,28 (0,42%), до $66,64 за баррель. Рост цен обеспечили данные о снижении товарных запасов нефти в США на 4,14 млн баррелей на прошлой неделе.

По словам главного сырьевого стратега Saxo Bank Оле Хансена, нефть остается в сравнительно узком диапазоне, и ситуация вряд ли изменится до встречи ОПЕК+ на следующей неделе.

Государства ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны, как ожидается, обсудят пересмотр соглашений об ограничении производства нефти на 1,8 млн баррелей в сутки, которое с января 2017 года поддерживало рост цены Brent на 65%. При этом большинство из 14 стран ОПЕК на данный момент не могут увеличить добычу, что усиливает напряженность перед встречей.

В четверг президент России Владимир Путин проведет переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом ас-Саудом. Как ожидают аналитики, теме нефти будет уделено особое внимание.

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Теги: нефть, Brent
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