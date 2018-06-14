Остатки на корсчетах банков в ЦБ 14 июня снизились

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2230,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1870,3 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 13 июня составлял 2261,0 млрд рублей по России и 1927,9 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 14 июня составили 3179,1 млрд рублей по России против 2806,5 млрд рублей днем ранее.