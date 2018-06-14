Главные новости
В РоссииСкончался Станислав ГоворухинВ РоссииМосгорсуд подтвердил законность блокировки Telegram в РФВ РоссииАлексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Важно
Скончался Станислав Говорухин
Экономика

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 14 июня снизились

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2230,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1870,3 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 13 июня составлял 2261,0 млрд рублей по России и 1927,9 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 14 июня составили 3179,1 млрд рублей по России против 2806,5 млрд рублей днем ранее.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЦБ РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Власти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандалаВласти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандала
Только 5 млн евро из этой суммы - сам штраф, остальные 995 млн - это возврат незаконно полученной прибылиПодробнее
 Курс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржуКурс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржу
По некоторым оценкам, стоимость украденных криптовалют составляет более $40 млнПодробнее
 Россельхознадзор начнет снимать запрет на ввоз из Белоруссии молочной продукцииРоссельхознадзор начнет снимать запрет на ввоз из Белоруссии молочной продукции
Поставки, запрещенные 6 июня, разрешили трем предприятиямПодробнее
 РФ и Белоруссия подписали "дорожную карту" по снятию ограничений на молокоРФ и Белоруссия подписали "дорожную карту" по снятию ограничений на молоко
Россельхознадзор с 6 июня ввел временные ограничения на ввоз белорусской молочной продукции в таре более 2,5 лПодробнее
Замглавы Минэнерго: нам предстоит большая работа в части акцизов на топливо на 2019 годЗамглавы Минэнерго: нам предстоит большая работа в части акцизов на топливо на 2019 год
Анастасия Бондаренко рассказала о ближайших задачах министерстваПодробнее
 Титов предложил ввести сбор на импортные винаТитов предложил ввести сбор на импортные вина
По мнению бизнес-омбудсмена, семье которого принадлежит "Абрау-Дюрсо", вырученные средства можно направить на поддержку российских виноделовПодробнее
 Греф посоветовал продавать акции Сбербанка для выполнения указов ПутинаГреф посоветовал продавать акции Сбербанка для выполнения указов Путина
По его словам, это лучше повышения налоговПодробнее
 Нефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценамНефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценам
Им рекомендовали продавать на бирже не менее 10% бензина и 5% дизельного топливаПодробнее
 "Газпром" обжаловал действия приставов в Швейцарии"Газпром" обжаловал действия приставов в Швейцарии
Позднее обжалует в ГолландииПодробнее
 Минфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%Минфин РФ предложил повышать пошлины на нефтепродукты вплоть до 90%
Сейчас экспортная пошлина на масла и бензин составляет 30% от ставки пошлины на нефтьПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 июня9 фото
13 июня
Фотохроника 13 июня
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына6 фото
12 июня
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Лучшие фото недели10 фото
09 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСкончался Станислав ГоворухинВ РоссииМосгорсуд подтвердил законность блокировки Telegram в РФВ РоссииАлексей Навальный вышел на свободу после 30 суток арестаСпортЧМ-2018 стартует в четверг матчем Россия - Саудовская АравияВ миреСкорость таяния льдов в Антарктике выросла до рекордного уровняЭкономикаВласти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандала

Соучастника нападения на Буденновск в 1995 году приговорили к 14 годам заключения

У Меркель обострились разногласия с главой ХСС по миграционному вопросу

Офисы городских департаментов в центре Москвы продадут после переезда в Сити

Вечернее сближение молодой Луны и Венеры можно будет увидеть в Москве 16 июня

Эрдоган предложил России вместе производить С-500

Двое задержанных во Владивостоке оппозиционеров арестованы

Власти Австралии прокомментировали появление нацистского флага на джипе своих солдат

Скончался Станислав Говорухин

Скончался Станислав ГоворухинВячеслав Володин сообщил, что режиссер ушел из жизни после продолжительной болезни в санатории Барвиха Подробнее

Мосгорсуд подтвердил законность блокировки Telegram в РФ

Мосгорсуд подтвердил законность блокировки Telegram в РФПредставитель Telegram в суде заявлял о нарушении баланса интересов общества и государства при ограничении работы мессенджера Подробнее

Карлос Гон допустил уход с поста гендиректора Renault раньше срока

Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья

Верховный суд 9 августа рассмотрит жалобу по делу об оспаривании Telegram приказа ФСБ

Самыми дружественными странами россияне назвали Белоруссию, Китай и Казахстан

Рубль укрепился к доллару и слегка подешевел к евро

Бывший вице-президент "Норникеля" по взаимодействию с властями перешла в "РусАл"

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 14 июня снизились

Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,6%

Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста

Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток арестаОппозиционеру был назначен штраф за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru