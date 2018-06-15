Остатки на корсчетах банков в ЦБ 15 июня снизились

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2132,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1803,5 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 14 июня составлял 2230,2 млрд рублей по России и 1870,3 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 15 июня составили 3178,3 млрд рублей по России против 3179,1 млрд рублей днем ранее.