Бывший вице-президент "Норникеля" по взаимодействию с властями перешла в "РусАл"

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент "Норникеля" Елена Безденежных перешла в "РусАл" на должность вице-президента по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления, сообщил "РусАл".

Безденежных, ветеран акционерного конфликта в "Норникеле" 2009-2012 годов, когда "РусАл" Олега Дерипаски оспаривал контроль в "Норникеле" у "Интерроса" Владимира Потанина, покинула ГМК в начале июня этого года. Она входила в правление "Норникеля" с 2012 года и оставалась в нем единственным членом команды экс-гендиректора Владимира Стржалковского, который покинул свой пост в конце 2012 года, когда конфликт завершился подписанием рамочного соглашения акционеров. Сейчас "РусАл" обвиняет двух других участников этого соглашения, "Интеррос" и Crispian Романа Абрамовича и его партнеров, в нарушении этого соглашения.