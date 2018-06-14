Экономика

Суд подтвердил отказ Siemens по делу о "крымских" турбинах

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа в четверг подтвердил отказ германской компании Siemens по делу о "крымских" турбинах, говорится в информации на сайте суда.

Суд также подтвердил отказ ООО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт" (ТПЭ) в удовлетворении встречного иска к Siemens о признании недействительными пунктов контракта на поставку турбин.

Как сообщалось, суды нижестоящих инстанций отказали Siemens в иске к ОАО "ВО "Технопромэкспорт" и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (структуры "Ростеха") по делу о "крымских" турбинах.

"Технопромэкспорты" подали встречный иск о признании недействительными пунктов контракта на поставку турбин в Крым, касающиеся ограничения их использования и соблюдения санкций. В пункты было включено требование не исполнять контракт, если им будут нарушены санкции ряда государств и международных организаций - США, ЕС, ООН, и в том числе санкции к РФ. Пункты также содержат положения, определяющие, куда должно поставляться оборудование. В них также присутствует запрет на использование оборудования в Крыму. Еще один пункт привязал оборудование к конкретной площадке из-за технических и климатических показателей.

При этом представители "Технопромэкспортов" указывали, что пункты были включены в договор по настоянию Siemens. На момент заключения договора между двумя российскими сторонами - ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СП с "Силовыми машинами", произвело турбины) и "Технопромэкспортами" - эти условия уже были ничтожными.

"Мы обязаны соблюдать нормы права, а не санкционную политику других государств", - заявил ранее представитель ОАО "ВО "Технопромэкспорт".

Дело о "крымских" турбинах

Девятый арбитражный апелляционный суд 1 марта подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 14 декабря 2017 года отказал германской Siemens в иске к ОАО "ВО "ТПЭ" и ООО "ВО "ТПЭ"" по поводу незаконного, как считает истец, перемещения турбин в Крым.

"ТПЭ" подали жалобы на отказ во встречном иске к Simens. Это решение также было оставлено без изменения.

Как сообщалось, Siemens обвиняет два "Технопромэкспорта" в том, что они незаконно переместили в Крым четыре турбины, поставленные для строительства электростанций в Тамани. Согласно санкционным ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в Крыму, поскольку ЕС не признает российский статус Крыма.

Истец требует вернуть турбины и признать сделки по продаже турбин недействительными. По мнению истца, Siemens был обманут. При этом в ООО "ВО "Технопромэкспорт" считают, что немецкий концерн пытается добиться на территории РФ исполнения санкций иностранных государств, а не защищает свои гражданские права. Из-за нарушений санкций Siemens грозят штрафные санкции со стороны ЕС. При этом контракт в России был полностью исполнен.

Суд ранее отказал немецкой компании в принятии обеспечительных мер в отношении турбин - в их аресте и остановке монтажа. Предполагалось, что станции в Крыму начнут работу в мае-июне 2018 года.

В ответ на перемещение турбин ЕС ввел против трех российских компаний и трех физлиц дополнительные санкции.

Одновременно иск к двум ТПЭ подало совместное предприятие Siemens и "Силовых машин" - "Сименс технологии газовых турбин", которое изготовило это оборудование для Тамани. СП также требует возврата турбин. Siemens привлечен к данному делу как третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований.

Арбитражный суд Москвы 10 января отказал ООО "Сименс технологии газовых турбин" в иске к ООО "ВО "Технопромэкспорт" и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" - о "крымских" турбинах. Апелляционный суд 9 апреля оставил решение в силе. Кассационная жалоба по делу назначена на 21 июня.

В ходе судебных разбирательств представитель "Технопромэкспорта" сообщил, что Siemens не собирается возвращать деньги. При этом представитель Siemens заявил, что пока этот вопрос не поднимался. Поясняя суть вопроса после судебного заседания, он сказал: "Мы не говорили, что готовы вернуть деньги, мы говорили, что понимаем последствия от удовлетворения иска".

Замминистра энергетики РФ Андрей Черезов в декабре 2017 года сообщил, что две из четырех спорных турбин уже смонтированы в Крыму. Еще две планировалось смонтировать до конца года.

В Siemens ранее заявляли, что прошедшее монтаж оборудование потеряет свою стоимость, и просили об обеспечительных мерах по искам, но суд в этих мерах отказал. Турбины оценивались в сумму около 150 млн евро.

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Теги: Siemens
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