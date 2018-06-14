Экс-глава ВЭБа станет заместителем главы Минэкономразвития

По некоторым оценкам, стоимость украденных криптовалют составляет более $40 млн Подробнее

Курс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржу

Только 5 млн евро из этой суммы - сам штраф, остальные 995 млн - это возврат незаконно полученной прибыли Подробнее

В Москве топливо за неделю подешевело на 7-12 копеек, среднем по России - на 1-2 копейки, в Краснодарском крае, Крыму и Якутии цены продолжили расти Подробнее

Цены на заправках в России пошли вниз

Суд приостановил исполнение решения по спору "Газпрома" с "Нафтогазом"

10 июня 06:49

Россельхознадзор начнет снимать запрет на ввоз из Белоруссии молочной продукции

Поставки, запрещенные 6 июня, разрешили трем предприятиям Подробнее

9 июня 18:25

РФ и Белоруссия подписали "дорожную карту" по снятию ограничений на молоко

Россельхознадзор с 6 июня ввел временные ограничения на ввоз белорусской молочной продукции в таре более 2,5 л Подробнее

9 июня 12:00

Замглавы Минэнерго: нам предстоит большая работа в части акцизов на топливо на 2019 год

Анастасия Бондаренко рассказала о ближайших задачах министерства Подробнее

9 июня 10:02

Титов предложил ввести сбор на импортные вина

По мнению бизнес-омбудсмена, семье которого принадлежит "Абрау-Дюрсо", вырученные средства можно направить на поддержку российских виноделов Подробнее

8 июня 19:06

Греф посоветовал продавать акции Сбербанка для выполнения указов Путина

По его словам, это лучше повышения налогов Подробнее

8 июня 14:31

Нефтекомпании увеличат продажи топлива на 3% по доступным для независимых АЗС ценам