Экс-глава ВЭБа станет заместителем главы Минэкономразвития

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Экс-глава ВЭБа Сергей Горьков будет назначен заместителем министра экономического развития, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.
В новой должности Горьков будет курировать весь блок внешнеэкономических вопросов - тематику ВТО, БРИКС, ЕАЭС и т.д.
В мае президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Игоря Шувалова председателем Внешэкономбанка. В прошлом составе правительства России Шувалов был вице-премьером.
Горьков занимал должность главы ВЭБа с февраля 2016 года.