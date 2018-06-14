РФ и Саудовская Аравия подпишут соглашение об ответственности за стабильность рынка нефти

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Россия и Саудовская Аравия договорились подготовить двухстороннее соглашение об ответственности за стабильность рынка нефти, говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам встречи главы ведомства Александра Новака с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль Фалихом.

Данное предложение зафиксировано в совместном заявлении министров.

В документе стороны отметили высокую степень удовлетворенности двухсторонним взаимодействием и кооперацией с остальными производителями нефти, которая привела к стабилизации нефтяного рынка. Учитывая важность продолжения данного процесса для обеспечения благополучия и роста мировой экономики, Саудовская Аравия и Россия договорились сделать следующий шаг в сторону расширения кооперации в области энергетики, особенно в нефтегазовом секторе.

Кооперация будет строиться на стремлении к сбалансированному рынку, которое поддерживается надежным и достаточным предложением нефти. Стороны будут нести общую ответственность всех сторон за стабильность нефтяного рынка.

Саудовская Аравия и Россия будут стремиться к обеспечению поддержки нефти и газа в качестве ключевых элементов мирового энергетического баланса при формировании мировой регуляторной повестки.

Стороны займутся поддержкой инвестиций в нефтегазовый сектор для удовлетворения растущего спроса на нефть и компенсацию естественного снижение добычи. Страны будут наращивать инвестиции в энергетический сектор для повышения энергоэффективности и устойчивости мировой экономики, параллельно ускоряя технологический прогресс.

"Стороны договорились совместно работать над всеобъемлющим двухсторонним соглашением, учитывающим обозначенные принципы", - отмечается в сообщении.

Саудовская Аравия и Россия также договорились работать совместно со всеми подписантами "декларации о кооперации" для создания долгосрочной структуру для взаимодействия, а также пригласить к взаимодействию прочих крупных производителей нефти.