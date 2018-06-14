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Экономика

Страны ОПЕК+ обсудят корректировку сокращения добычи нефти

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ рассматривают вариант корректировки обязательств соглашения об сокращении добычи нефти с 1,8 млн б/с до 1,5 млн баррелей в сутки от текущих уровней, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.

"Мы считаем, что нужно сбалансировать рынок и не допустить профицита, то есть не допустить изменения рынка в другую сторону. Он должен быть сбалансирован. Это такие параметры до 1,5 млн баррелей в сутки на сегодняшний день могут быть рассмотрены", - сказал он.

Страны ОПЕК+ договорились в декабре 2016 года о сокращении добычи нефти в целом на 1,8 млн баррелей нефти в сутки, начиная с 2017 года. При этом страны не-ОПЕК взяли на себя обязательства по сокращению на 600 тыс. б/с, а страны картеля - на 1,2 млн б/с.

По словам Новака, он уже встречался с министром энергетики Саудовской Аравии на днях в Москве для обсуждения возможности плавного выхода из сделки ОПЕК+. "Мы, в принципе, поддерживаем эту тенденцию (на плавное увеличение добычи и выход из сделки - ИФ), но конкретнее параметры мы обсудим с министрами буквально через неделю", - сказал он.

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Теги: ОПЕК+, нефть
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