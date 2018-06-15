Рубль вырос к доллару и евро на открытии последних торгов недели

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в пятницу утром; рубль укрепляется к бивалютной корзине на открытии последних торгов недели, продолжая рост предыдущего дня.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,43-62,54 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 62,53 руб. (-9,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро упал до 72,31 руб. (-19 копеек). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,91 копейки к уровню закрытия четверга, до 66,93 рубля.

Доллар при этом оказался на 28,14 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,2521 рубля ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов в условиях стабильной нефти и в ожидании заседания ЦБ РФ, на котором будет обсуждаться вопрос ключевой ставки. Большинство аналитиков ждет ее сохранения на уровне 7,25% годовых, некоторые эксперты не исключают ее снижения на 25 базисных пунктов (б.п.).

ЦБ еще в мае сообщил о наличии факторов как в пользу снижения ключевой ставки в июне, так и в пользу ее неизменности. Позднее регулятор отметил благоприятную ситуацию с годовой инфляцией, которая в мае осталась на уровне апреля и марта в 2,4%. Такая динамика, по мнению первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, дает определенный запас для снижения ключевой ставки в дальнейшем. "Посмотрим, на ближайшем заседании или позже (снижать ставку - ИФ)", - сказала на прошлой неделе первый зампред.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина перед началом "недели тишины" не стала давать новый сигнал о действиях регулятора на ближайшем заседании по денежно-кредитной политике (ДКП) и корректировать ожидания рынка. На тот момент мнения экспертов разделились примерно пополам: ЦБ или сохранит ставку на уровне 7,25%, или снизит ее на 25 базисных пунктов.

Между тем, в последние дни перед заседанием совета директоров ЦБ подавляющее большинство экспертов, опрошенных "Интерфаксом", высказывали мнение, что ключевая ставка будет сохранена неизменной на предстоящем заседании.

Цены на нефть почти не меняются в ходе торгов в пятницу, но завершают в минусе уже вторую неделю подряд, пока инвесторы пытаются понять, собираются ли участники Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их союзники вне картеля постепенно наращивать нефтедобычу.

Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени 15 июня опустились на 0,01% - до $75,94 за баррель. Стоимость нефти WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,03% - до $66,71 за баррель.

Россия и Саудовская Аравия договорились подготовить двухстороннее соглашение об ответственности за стабильность рынка нефти, говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам встречи главы ведомства Александра Новака с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом. Данное предложение зафиксировано в совместном заявлении министров. Ранее в четверг саудовский министр заявил о неизбежности плавного увеличения добычи нефти с текущего уровня.