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Иск "Татнефти" к Украине передали в арбитраж Ставропольского края

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы передал иск "Татнефти" к Украине на $112 млн (плюс проценты) на рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края, сообщил журналист "Интерфакса", присутствовавший на заседании.

Почти год представители Украины и "Татнефти" спорили об эффективной юрисдикции суда, а также о наличии у Украины на территории РФ имущества, которое может быть учтено в рамках взыскания по иску российской нефтяной компании. "Татнефть" настаивала, что обратить во взыскание можно часть здания культурного центра Украины в Москве, которая используется в коммерческих целях. Кроме того, суд запрашивал в Росреестре данные о недвижимости Украины на территории РФ, поскольку, по данным "Татнефти", у страны есть имущество в Ставропольском крае.

На заседании представители украинской стороны ходатайствовали о приобщении к делу ноты МИД Украины, ведомство подтверждает, что культурный центр в Москве имеет дипломатический иммунитет, соответственно его нельзя обратить во взыскание. Юристы "Татнефти" возражали против приобщения этого заключения к делу. В итоге суд решил передать дело по подсудности в Арбитражный суд Ставропольского края.

Как сообщалось, "Татнефть" начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций из-за ситуации вокруг "Укртатнафты".

Ситуация с "Укранафтой"

"Укртатнафта" создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, близким к "Татнефти", министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных разбирательств на Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а у предприятия появились новые акционеры, близкие к группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В 2014 году международный арбитраж вынес решение в пользу "Татнефти" и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн, а также проценты. В том же году Украина инициировала производство в Апелляционном суде Парижа с целью отмены этих двух арбитражных решений. В конце 2016 года Апелляционный суд Парижа оставил в силе два арбитражных решения, обязывающих Украину выплатить "Татнефти" указанную сумму.

Вместе с тем "Татнефть" в апреле 2017 года подала ходатайства в Арбитражный суд Москвы и Высокий суд Лондона о принудительном исполнении решения международного арбитража.

Арбитражный суд Москвы 27 июня 2017 года прекратил производство по делу, "Татнефть" оспорила это решение в кассационной инстанции. В августе Арбитражный суд Московского округа отменил определение Арбитражного суда Москвы и направил дело на рассмотрение суда первой инстанции.

При этом суд Лондона в конце июля признал решение международного арбитража.

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Теги: Татнефть, Украина
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