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Лондон отклонил апелляцию Украины по иску "Татнефти" о возмещении $112 млн и процентов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Королевский суд Лондона отклонил апелляцию Украины по иску "Татнефти" о взыскании $112 млн рублей и процентов в рамках дела "Укртатнафты", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российской НК.

Соответствующее решение британский суд вынес 13 июля.

В компании уточнили, что у Украины есть право на повторную апелляцию. Представители украинской стороны планируют ее подать в сентябре.

Официальных комментариев со стороны Украины пока не было.

Кроме того, в "Татнефти" сообщил, что по решению суда Лондона Украина должна будет возместить компании судебные издержки. В общей сложности Украине придется выплатить в пользу "Татнефти" $146 млн (с учетом ранее присужденных $112 млн и процентов - ИФ).

Как сообщалось, "Татнефть" начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций из-за ситуации вокруг "Укртатнафты".

"Укртатнафта" создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, близким к "Татнефти", министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных разбирательств на Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а у предприятия появились новые акционеры, близкие к группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В 2014 году международный арбитраж вынес решение в пользу "Татнефти" и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн, а также проценты. В том же году Украина инициировала производство в Апелляционном суде Парижа с целью отмены этих двух арбитражных решений. В конце 2016 года Апелляционный суд Парижа оставил в силе два арбитражных решения, обязывающих Украину выплатить "Татнефти" указанную сумму.

Вместе с тем "Татнефть" в апреле 2017 года подала ходатайства в Арбитражный суд Москвы и Высокий суд Лондона о принудительном исполнении решения международного арбитража.

Арбитражный суд Москвы 27 июня 2017 года прекратил производство по делу, "Татнефть" оспорила это решение в кассационной инстанции. В августе 2017 года Арбитражный суд Московского округа отменил определение Арбитражного суда Москвы и направил дело на рассмотрение суда первой инстанции. Почти год представители Украины и "Татнефти" спорили об эффективной юрисдикции суда, а также о наличии у Украины на территории РФ имущества, которое может быть учтено в рамках взыскания по иску российской нефтяной компании. "Татнефть" настаивала, что обратить во взыскание можно часть здания культурного центра Украины в Москве, которая используется в коммерческих целях, однако украинской стороне удалось доказать, что здание имеет дипломатический иммунитет. Поэтому дело было передано по подсудности в Арбитражный суд Ставропольского края: в этом регионе у Украины также есть имущество - санаторий им.Семашко.

При этом суд Лондона в конце июля 2017 года признал решение международного арбитража.

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Теги: Великобритания, Украина, Татнефть

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