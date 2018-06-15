ФАС предварительно разрешила Japan Tobacco купить "Донской табак"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство Japan Tobacco International о предварительном согласовании сделки по приобретению 100% акций АО "Донской табак" и АО "Переславль-табак" и выдала ряд предписаний.

В частности, покупатель должен разработать и согласовать с ФАС сбытовую политику в России, устанавливающую перечень прозрачных недискриминационных критериев, и информировать в предварительном порядке о существенных изменениях сбытовой политики, говорится в сообщении антимонопольной службы.

JTI также должна за два месяца проинформировать ФАС о планируемом увеличении или уменьшении цен на табачную продукцию АО "Донской табак" более чем на 10% и в случае сокращения доли поставок продукции "Донского табака" более чем на 10% в течение одного года.

Компании также предписано продолжить работу с независимыми региональными дистрибьюторами, которые в настоящее время реализуют продукцию "Донского табака", в рамках заключенных контрактов. Ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, JTI должна направлять в ФАС сведения об объемах производства, импорта и реализации табачной продукции в РФ.

Кроме того, ФАС предписала JTI не препятствовать доступу на рынок реализации табачной продукции другим хозяйствующим субъектам; не допускать экономически и технологически не обоснованные сокращение или прекращение производства табачной продукции, если на нее есть спрос или размещены заказы на ее поставки при возможности рентабельного производства; не допускать экономически и технологически не обоснованные отказ или уклонение от заключения договора с отдельными покупателями при возможности производства или поставок табачной продукции.

Ходатайство подавала компания JT International Germany GmbH. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ей принадлежит 100% ООО "Дж.Т.И. Россия" - основной структуры JTI на российском рынке.

Japan Tobacco 16 марта объявила о планах приобрести "Донской табак". Сумма сделки оценивается примерно в 90 млрд рублей ($1,6 млрд). С учетом долга российской компании (10 млрд рублей) сумма сделки составит около 100 млрд рублей ($1,758 млрд). 30 марта ФАС сообщила, что получила соответствующее ходатайство.

В апреле глава ФАС Игорь Артемьев говорил, что антимонопольная служба, скорее всего, одобрит сделку, но выдаст предписания.

Japan Tobacco - ведущий мировой производитель табачных изделий, представленный более чем в 120 странах. Международное подразделение группы - Japan Tobacco International. Компания выпускает сигареты под брендами Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour и LD. В России портфель JTI также включает локальные марки ("Русский стиль", "Петр I", "Тройка" и другие).

Компания является лидером на российском табачном рынке с долей 33,2% (за ней следуют Philip Morris International и British American Tobacco). "Донской табак" занимает четвертое место по доле (7%) и является крупнейшим локальным игроком на российском рынке. По данным сайта компании, в 2016 году ее доля составляла 9,4% - т.е. за год она снизилась более чем на 2 процентных пункта.

Решение продать "Донской табак" было связано с падением рынка, говорил гендиректор группы "Агроком" (в нее входит "Донской табак") Сергей Сапотницкий. "С учетом объективных обстоятельств, сложившихся на рынке - отрицательная динамика, ужесточение регулирования и акцизной политики, рост теневой составляющей - стало очевидным, что возможности для развития отдельного табачного предприятия, функционирующего вне крупной международной табачной корпорации, год от года сокращаются", - полагает он.

Покупка "Донского табака" позволит Japan Tobacco увеличить долю в России примерно до 40%, говорил президент табачного бизнеса группы Муцуо Иваи. "Донской табак" выпускает сигареты под брендами "Донской табак", Kiss и Play в самом большом и быстрорастущем нижнем ценовом сегменте.

Продавцом активов выступает физическое лицо, по соглашению о конфиденциальности его имя не разглашается, сообщал покупате