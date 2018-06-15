Китай введет пошлины на некоторые американские товары с 6 июля

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Китай вводит пошлины на импорт ряда американских товаров с 6 июля в ответ на решение США, сообщает в пятницу Bloomberg.

Ранее министерство торговли Китая сообщило, что КНР немедленно ответит на введение пошлин на ввоз китайских товаров в США аналогичными мерами. Кроме того, в Пекине заявили, что "все экономические и торговые достижения, которые ранее были достигнуты двумя сторонами, потеряют силу".

Управление торгового представителя США объявило о введении дополнительных пошлин в размере 25% на 1,1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму примерно в $50 млрд. Власти США обосновали такую меру кражей интеллектуальной собственности и кибератаками.