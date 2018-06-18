ФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) обратилась в Минфин РФ с предложением ввести пошлины на покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.

В настоящее время в России посылки из интернет-магазинов облагаются пошлинами в 30% только в том случае, если их общая стоимость за месяц превышает 1000 евро, а вес - 31 килограмм. Минфин предложил с 1 июля 2018 года снизить беспошлинный порог до 500 евро.

Как отметил в беседе с "Ведомостями" замруководителя ФТС Тимур Максимов, снижение беспошлинного порога не решит проблему дисбаланса между российской и трансграничной интернет-торговлей. По его словам, 95% интернет-посылок в России не превышают по стоимости порог в 30 евро, а, по данным "Почты России", в 2017 году из 283 млн иностранных посылок дороже 200 евро стоили только 0,02%.

ФТС предлагает через один-два года обнулить порог беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах, снизить таможенную пошлину с 30 до 20% и ввести комбинированную ставку, например не менее 1 евро за 1 кг, а также сбор в 20% на коммерческие товары дешевле 200 евро, сообщил Максимов. Представитель ФТС отметил, что на трансграничную торговлю нужно распространить требования технического регулирования, чтобы обезопасить покупателей от последствий приобретения определенных категорий товаров, например, GPS-трекеров.

Представитель Минфина сообщил "Ведомостям" со ссылкой на директора департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексея Сазанова, что обнуление беспошлинного порога возможно не ранее 2020 года.

Как отмечает издание, в снижении порога заинтересованы российские интернет-ритейлеры, которые выводят инфраструктуру на приграничные территории и работают без таможенного оформления. По данным председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, это привело к потерям для бюджета в размере 130 млрд рублей. ФТС ожидает поступления в бюджет около 1,5 евро с каждого отправления, если предложение службы будет одобрено.