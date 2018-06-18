Главные новости
ЭкономикаФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинахВ миреПоявилась информация о жертвах землетрясения в Японии18июняВ миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 18 июня
Экономика

ФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах

В службе рассказали "Ведомостям", что пошлину при этом предлагается снизить с 30% до 20%

ФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) обратилась в Минфин РФ с предложением ввести пошлины на покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.

В настоящее время в России посылки из интернет-магазинов облагаются пошлинами в 30% только в том случае, если их общая стоимость за месяц превышает 1000 евро, а вес - 31 килограмм. Минфин предложил с 1 июля 2018 года снизить беспошлинный порог до 500 евро.

Как отметил в беседе с "Ведомостями" замруководителя ФТС Тимур Максимов, снижение беспошлинного порога не решит проблему дисбаланса между российской и трансграничной интернет-торговлей. По его словам, 95% интернет-посылок в России не превышают по стоимости порог в 30 евро, а, по данным "Почты России", в 2017 году из 283 млн иностранных посылок дороже 200 евро стоили только 0,02%.

ФТС предлагает через один-два года обнулить порог беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах, снизить таможенную пошлину с 30 до 20% и ввести комбинированную ставку, например не менее 1 евро за 1 кг, а также сбор в 20% на коммерческие товары дешевле 200 евро, сообщил Максимов. Представитель ФТС отметил, что на трансграничную торговлю нужно распространить требования технического регулирования, чтобы обезопасить покупателей от последствий приобретения определенных категорий товаров, например, GPS-трекеров.

Представитель Минфина сообщил "Ведомостям" со ссылкой на директора департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексея Сазанова, что обнуление беспошлинного порога возможно не ранее 2020 года.

Как отмечает издание, в снижении порога заинтересованы российские интернет-ритейлеры, которые выводят инфраструктуру на приграничные территории и работают без таможенного оформления. По данным председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, это привело к потерям для бюджета в размере 130 млрд рублей. ФТС ожидает поступления в бюджет около 1,5 евро с каждого отправления, если предложение службы будет одобрено.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ФТС России
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
ФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинахФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах
В службе рассказали "Ведомостям", что пошлину при этом предлагается снизить с 30% до 20%Подробнее
 Минтруд разъяснил, у кого вырастут пенсии после повышения пенсионного возрастаМинтруд разъяснил, у кого вырастут пенсии после повышения пенсионного возраста
Как отметили в ведомстве, это коснется только неработающих пенсионеровПодробнее
 Голикова назвала сумму средней прибавки к пенсии после повышения пенсионного возрастаГоликова назвала сумму средней прибавки к пенсии после повышения пенсионного возраста
Вице-премьер пообещала рост доходов пенсионеров на 12 тыс. рублей в годПодробнее
 США официально объявили о введении пошлин на товары из КитаяСША официально объявили о введении пошлин на товары из Китая
Американские власти ввели дополнительные пошлины на общую сумму примерно в $50 млрдПодробнее
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%
Рубль немного укрепился на фоне решения регулятораПодробнее
 Суд приостановил исполнение решения по спору "Газпрома" с "Нафтогазом"Суд приостановил исполнение решения по спору "Газпрома" с "Нафтогазом"
Ранее Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" заплатить украинской стороне $2,6 млрд за недостаточный транзит газаПодробнее
 Цены на заправках в России пошли внизЦены на заправках в России пошли вниз
В Москве топливо за неделю подешевело на 7-12 копеек, среднем по России - на 1-2 копейки, в Краснодарском крае, Крыму и Якутии цены продолжили растиПодробнее
 Власти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандалаВласти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандала
Только 5 млн евро из этой суммы - сам штраф, остальные 995 млн - это возврат незаконно полученной прибылиПодробнее
 Курс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржуКурс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржу
По некоторым оценкам, стоимость украденных криптовалют составляет более $40 млнПодробнее
 Россельхознадзор начнет снимать запрет на ввоз из Белоруссии молочной продукцииРоссельхознадзор начнет снимать запрет на ввоз из Белоруссии молочной продукции
Поставки, запрещенные 6 июня, разрешили трем предприятиямПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 июня6 фото
15 июня
Фотохроника 15 июня
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Празднование Ураза-байрама в Москве7 фото
15 июня
Празднование Ураза-байрама в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинахВ миреПоявилась информация о жертвах землетрясения в ЯпонииВ миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 18 июняВ миреПартнер Трампа рассказал о гражданине РФ с компроматом на КлинтонСпортСборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в матче ЧМ-2018В РоссииПосле громкого убийства на Кубани возобновили десятки незаконно закрытых дел

Зять испанского короля явился в тюрьму для отбывания заключения

Экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов оказался гражданином РФ

Совет муниципальных образований столицы поддержал идею Венедиктова о муниципальном фильтре

Глава оренбургского Минсельхоза арестован по подозрению в хищении

Микроавтобус сбил участников фестиваля PinkPop в Нидерландах

ФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах

ФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинахВ службе рассказали "Ведомостям", что пошлину при этом предлагается снизить с 30% до 20% Подробнее

Работников шахты "Ерунаковская" в Кузбассе эвакуировали из-за ЧП

Роджер Федерер вновь стал первой ракеткой мира

Роджер Федерер вновь стал первой ракеткой мираШвейцарский теннисист обошел в рейтинге ATP испанца Рафаэля Надаля Подробнее

При землетрясении в Японии пострадали более 200 человек

В метеорологической службе Японии предупредили о возможности сильных повторных толчков Подробнее

Авиация Израиля нанесла удар по целям ХАМАС в секторе Газа

Цены на нефть упали до минимума за 6 недель в ожидании встречи ОПЕК

Сахалинцам компенсируют 50% затрат на строительство деревянных домов

Что случилось этой ночью: понедельник, 18 июня

Очередной компромат на Клинтон, выборы в Колумбии и землетрясение в Японии Подробнее

"Единая Россия" официально выдвинула Александра Усса кандидатом в губернаторы Красноярского края

Власти Японии подтвердили гибель двух человек при землетрясении

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
FШвеция Швеция– : –15:00Республика Корея Республика Корея15:00GБельгия Бельгия– : –18:00Панама Панама18:00GТунис Тунис– : –21:00Англия Англия21:00