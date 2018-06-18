Fujifilm подала иск против Xerox

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Fujifilm Holdings Corp подала иск в суд против Xerox Corp, оценив свои убытки от несостоявшейся между компаниями сделки более чем в $1 млрд.

Как сообщалось, в мае этого года Xerox Corp. отозвала сделку по ее поглощению японской компанией Fujifilm Holdings Corp. за $6,1 млрд, достигнув соглашения с инвесторами-активистами Карлом Айканом и Дарвином Дисоном, владеющими в совокупности до 15% акций Xerox.

В иске, поданном Fujifilm в Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка, отмечается, что Xerox незаконно разорвала сделку по объединению с Fuji Xerox, ее СП с Fujifilm, из-за давления Айкана и Дисона, которые посчитали, что сделка недооценивает компанию.

По мнению Fujifilm, заключив соглашения с инвесторами-активистами, Xerox не дала возможности другим акционерам высказать мнение о сделке.

"Решение о том, чтобы позволить Айкану и Дисону, владеющим в общей сложности лишь 15%-ной долей Xerox, диктовать судьбу компании не согласуется с демократией среди акционеров", - говорится в заявлении Fujifilm.

Японская компания требует от Xerox компенсации, которая отражала бы потерянные для акционеров Fujifilm преимущества, что она оценивает в сумму "существенно выше $1 млрд".

Кроме того, Fujifilm требует наказания Xerox за "преднамеренные и грубые" нарушения.

Сделка с Xerox, по оценкам Fujifilm, должна была привести к экономии на ежегодных расходах в размере не менее $1,7 млрд, а также к увеличению возможностей в плане доходов на сумму не менее $1 млрд.

Согласно условиям сделки, согласованным двумя компаниями в январе, Xerox должна была стать частью их с Fujifilm совместного предприятия в Азии - Fuji Xerox. Акционеры Xerox должны были получить в общей сложности $2,5 млрд в виде специальных дивидендов и остаться владельцами 49,9% СП.

Однако в мае Xerox отменила сделку и объявила об отставке гендиректора Джеффа Джейкобсона и ряда других членов совета директоров. По соглашению с инвесторами глава компании Айкана Icahn Enterprises Кит Коцца занял пост председателя совета директоров Xerox. Новым CEO и зампредседателя совета директоров стал Джон Висентин, ранее работавший в IBM и HP Enterprises.

Акции Xerox подешевели на 0,8% на торгах в Нью-Йорке в понедельник.