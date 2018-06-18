Главные новости
В миреТрамп поручил Пентагону приступить к созданию военно-космических силВ РоссииВ Кремле прокомментировали сбор подписей против пенсионной реформыВ РоссииСнятые с поезда в Волгоград британские болельщики выпивали и дебоширили
Экономика

Fujifilm подала иск против Xerox

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Fujifilm Holdings Corp подала иск в суд против Xerox Corp, оценив свои убытки от несостоявшейся между компаниями сделки более чем в $1 млрд.

Как сообщалось, в мае этого года Xerox Corp. отозвала сделку по ее поглощению японской компанией Fujifilm Holdings Corp. за $6,1 млрд, достигнув соглашения с инвесторами-активистами Карлом Айканом и Дарвином Дисоном, владеющими в совокупности до 15% акций Xerox.

В иске, поданном Fujifilm в Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка, отмечается, что Xerox незаконно разорвала сделку по объединению с Fuji Xerox, ее СП с Fujifilm, из-за давления Айкана и Дисона, которые посчитали, что сделка недооценивает компанию.

По мнению Fujifilm, заключив соглашения с инвесторами-активистами, Xerox не дала возможности другим акционерам высказать мнение о сделке.

"Решение о том, чтобы позволить Айкану и Дисону, владеющим в общей сложности лишь 15%-ной долей Xerox, диктовать судьбу компании не согласуется с демократией среди акционеров", - говорится в заявлении Fujifilm.

Японская компания требует от Xerox компенсации, которая отражала бы потерянные для акционеров Fujifilm преимущества, что она оценивает в сумму "существенно выше $1 млрд".

Кроме того, Fujifilm требует наказания Xerox за "преднамеренные и грубые" нарушения.

Сделка с Xerox, по оценкам Fujifilm, должна была привести к экономии на ежегодных расходах в размере не менее $1,7 млрд, а также к увеличению возможностей в плане доходов на сумму не менее $1 млрд.

Согласно условиям сделки, согласованным двумя компаниями в январе, Xerox должна была стать частью их с Fujifilm совместного предприятия в Азии - Fuji Xerox. Акционеры Xerox должны были получить в общей сложности $2,5 млрд в виде специальных дивидендов и остаться владельцами 49,9% СП.

Однако в мае Xerox отменила сделку и объявила об отставке гендиректора Джеффа Джейкобсона и ряда других членов совета директоров. По соглашению с инвесторами глава компании Айкана Icahn Enterprises Кит Коцца занял пост председателя совета директоров Xerox. Новым CEO и зампредседателя совета директоров стал Джон Висентин, ранее работавший в IBM и HP Enterprises.

Акции Xerox подешевели на 0,8% на торгах в Нью-Йорке в понедельник.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Fujifilm, Xerox
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018
По оценке агентства, в группе риска, в частности, оказалась МордовияПодробнее
 ФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинахФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах
В службе рассказали "Ведомостям", что пошлину при этом предлагается снизить с 30% до 20%Подробнее
 Минтруд разъяснил, у кого вырастут пенсии после повышения пенсионного возрастаМинтруд разъяснил, у кого вырастут пенсии после повышения пенсионного возраста
Как отметили в ведомстве, это коснется только неработающих пенсионеровПодробнее
 Голикова назвала сумму средней прибавки к пенсии после повышения пенсионного возрастаГоликова назвала сумму средней прибавки к пенсии после повышения пенсионного возраста
Вице-премьер пообещала рост доходов пенсионеров на 12 тыс. рублей в годПодробнее
США официально объявили о введении пошлин на товары из КитаяСША официально объявили о введении пошлин на товары из Китая
Американские власти ввели дополнительные пошлины на общую сумму примерно в $50 млрдПодробнее
 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%
Рубль немного укрепился на фоне решения регулятораПодробнее
 Суд приостановил исполнение решения по спору "Газпрома" с "Нафтогазом"Суд приостановил исполнение решения по спору "Газпрома" с "Нафтогазом"
Ранее Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" заплатить украинской стороне $2,6 млрд за недостаточный транзит газаПодробнее
 Цены на заправках в России пошли внизЦены на заправках в России пошли вниз
В Москве топливо за неделю подешевело на 7-12 копеек, среднем по России - на 1-2 копейки, в Краснодарском крае, Крыму и Якутии цены продолжили растиПодробнее
 Власти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандалаВласти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандала
Только 5 млн евро из этой суммы - сам штраф, остальные 995 млн - это возврат незаконно полученной прибылиПодробнее
 Курс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржуКурс биткойна рухнул более чем на 10% после кибератаки на корейскую биржу
По некоторым оценкам, стоимость украденных криптовалют составляет более $40 млнПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия землетрясения в Японии6 фото
18 июня
Последствия землетрясения в Японии
Фотохроника 15 июня6 фото
15 июня
Фотохроника 15 июня
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп поручил Пентагону приступить к созданию военно-космических силВ РоссииВ Кремле прокомментировали сбор подписей против пенсионной реформыВ РоссииСнятые с поезда в Волгоград британские болельщики выпивали и дебоширилиВ РоссииУмер отбывавший наказание в колонии основатель МособлбанкаВ миреTelegram подал в ЕСПЧ жалобу на блокировку мессенджера в РоссииВ РоссииВ Совфеде подтвердили намерение американских сенаторов приехать в РФ

В России в ближайшее время заработает сервис YouTube Music

Fujifilm подала иск против Xerox

Тунис - Англия. Онлайн

Тунис - Англия. ОнлайнМатч чемпионата мира по футболу проходит в Волгограде Подробнее

Сборная Бельгии крупно победила Панаму в матче ЧМ-2018

Трамп поручил Пентагону приступить к созданию военно-космических сил

Трамп поручил Пентагону приступить к созданию военно-космических силПрезидент США потребовал и не допустить превосходства России и Китая в космической сфере Подробнее

Новейший корабль-разведчик "Иван Хурс" завершил госиспытания

Депутат Белоусов не подтвердил сообщения о запросе на лишение его неприкосновенности

Рубль снизился к доллару и евро на активизации выхода инвесторов из рисковых активов

Украинский суд арестовал задержанного на Донбассе россиянина Кимаковского

Фотохроника 18 июня

Фотохроника 18 июня6 фото

В Ираке из-за сильной засухи отложили посевную кампанию

В Индонезии затонул паром с 80 пассажирами

Самолёт Москва - Франкфурт экстренно сел в Калининграде из-за больного ребенка

Трубников стал первым замминистра науки и высшего образования РФ

В Киргизии задержан экс-премьер Сатыбалдиев

Это уже второй бывший глава правительства, задержанный по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Подробнее

iPhone будет передавать координаты в службу спасения при звонке на 911

Бывший мэр Ухты получил 7,5 лет колонии за махинации с землей

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
FШвеция Швеция1 : 0Матч завершенРеспублика Корея Республика КореяМатч завершенГранквист (65, с пенальти)подробнееGБельгия Бельгия3 : 0Матч завершенПанама ПанамаМатч завершенМертенс (47), Лукаку (69, 75)подробнееGТунис Тунис– : –21:00Англия Англия21:00онлайн