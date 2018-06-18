Правительство предложило контролировать снятие наличных с карточек иностранных банков в РФ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, по которому операции по получению наличных денежных средств в России с карточек, выпущенных иностранными банками, будет подлежать обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Поправки предлагается внести в статью 6 закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Данная статья устанавливает перечень операций, подлежащих обязательному контролю. В частности, это большинство операций на сумму свыше 600 тыс. рублей, сделки с недвижимостью, стоимостью выше 3 млн рублей, некоторые виды операций по гособоронзаказу.

Теперь в данный перечень правительство предлагает включить операции по снятию физическим лицом наличных денежных средств с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком. Перечень иностранных государств, чьи карточки попадут под обязательный контроль, предлагается отнести к информации ограниченного доступа. Информация о подозрительных странах будет доводиться до банков через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ.

Банки будут обязаны документально фиксировать и не позднее 3 рабочих дней представлять в Росфинмониторинг дату и место совершения операции по снятию наличных, сумму, номер платежной карты, сведения о держателе платежной карты.

По мнению авторов законопроекта, данное нововведение позволит с учетом риск-ориентированного подхода оперативно принимать решения о включении иностранных государств в зону "повышенного внимания" или снимать их с усиленного мониторинга.

"Наполнение Единой информационной системы Росфинмониторинга сведениями о вышеобозначенных операциях, подлежащих обязательному контролю, сделает возможным проведение анализа финансовых потоков (не ограниченных пороговыми значениями) в целях выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремисткой деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.