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Путин подписал закон о блокировке кредитных карт при подозрении на хищение средств

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий банкам на срок до двух рабочих дней блокировать кредитные карты и электронные переводы со счетов клиентов при возникновении подозрения на хищение с них средств.

Подписанный федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия хищению денежных средств" размещен в среду на сайте Кремля.

Закон легализует практику банков приостанавливать в срок до двух суток операцию в том случае, если она носит подозрительный характер. Перечень основных признаков совершения перевода денежных средств без согласия плательщика устанавливается банками по согласованию с ЦБ.

Предполагается, что при подозрении на хищение банк должен незамедлительно связаться с физическим лицом по телефону или через электронную почту, а с юридическим лицом - в порядке, установленном договором об использовании электронного средства платежа. В том случае, если получено разрешение, то поручение о переводе выполняется незамедлительно, при неполучении - по истечении двух рабочих дней.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

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Теги: Россия, Владимир Путин

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