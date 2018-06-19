Правительство внесло в Госдуму поправки о создании инфраструктурного фонда

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в Бюджетный кодекс (БК), которые устанавливают правила формирования инфраструктурного фонда (Фонд развития).

Как говорится в поправках, опубликованных на сайте правительства, предельный объем Фонда развития устанавливается ежегодно федеральным законом о бюджете на очередной финансовый год до достижения в 2024 году суммы 3,5 трлн рублей.

Средства Фонда развития будут направляться на финансовое обеспечение мероприятий государственных программ в соответствии с порядком, который установит правительство РФ.

Как сообщал ранее первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов источником финансирования создаваемого фонда инфраструктуры (Фонда развития) станут дополнительные государственные заимствования объемом около 3,5 трлн рублей в течение шести лет. По его мнению, это не угрожает устойчивости сбалансированности бюджета. Силуанов добавил, что проекты Фонда развития будут отбираться исходя из необходимости повышения темпов роста экономики РФ.

"Для более эффективного использования бюджетных ресурсов предлагается задействовать существующие институты развития, включая Внешэкономбанк, Российский фонд прямых инвестиций, Российский экспортный центр и другие", - отметил Силуанов.

По его словам, использование этих институтов развития позволит на рубль бюджетных средств привлечь два-три, а может быть, и больше рублей частных инвестиций.

Об идее создать с 2019 года фонд финансирования инфраструктуры в составе федерального бюджета первый вице-премьер-министр финансов РФ рассказал в мае на ПМЭФ. По сути, это будет часть расходов федерального бюджета, которая пойдет на инфраструктурные проекты, а средства будут привлекаться исключительно за счет заимствований на внутреннем рынке. Финансировать из фонда будут дороги, порты, аэропорты, железные дороги - "инженерную инфраструктуру", которая должна дать синергетический эффект для развития экономики.