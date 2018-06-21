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Госдума приняла закон о поправках в бюджет на 2018 год

На первом месте по объему дополнительно выделенных из бюджета средств оказались автомобилестроители

Госдума приняла закон о поправках в бюджет на 2018 год
Фото: ТАСС, Марат Абулахтин

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении поправки в бюджет РФ на 2018 год.

Согласно документу, доходы бюджета увеличиваются до 17,073 трлн рублей с 15,258 трлн рублей. Прирост обеспечивается в основном за счет нефтегазовых доходов (рост на 1,755 трлн рублей), ненефтегазовые доходы увеличиваются на 59,8 млрд рублей. Расходы увеличиваются на 61,9 млрд рублей, до 16,591 трлн рублей (в действующем законе - 16,530 трлн рублей).

Таким образом, вместо дефицита в 1,271 трлн рублей, или 1,3% ВВП, ожидается профицит в 481,8 млрд рублей, или 0,5% ВВП.

Меняются макроэкономические параметры, на основе которых формируется бюджет. Прогноз объема ВВП РФ на 2018 год повышается с 97,462 трлн рублей до 98,234 трлн рублей. Прогноз по инфляции снижен с 4% до 2,8%.

В поправках также увеличивается объем внутренних заимствований текущего года - на 227 млрд рублей, до 1,044 трлн рублей с 817,042 млрд рублей. Предельная сумма внешних заимствований на текущий год осталась практически без изменений - $6,968 млрд.

Верхний предел внутреннего госдолга по госгарантиям снижается до 1,959 трлн рублей с 2,375 трлн рублей, внешнего - до $22,9 млрд, или 18,3 млрд евро, с $33,5 млрд, или 27,9 млрд евро.

Распределение по отраслям

Согласно принятому закону наибольший объем бюджетных ассигнований (36,4 млрд рублей) будет направлен на субсидии российским компаниям автомобилестроения на компенсацию части затрат в связи с производством автомобилей. В эту же цифру включены субсидии на компенсацию затрат, связанных с выпуском автомобилей, соответствующих нормам Евро-4, Евро-5, а также субсидии на компенсацию части затрат на содержание рабочих мест в связи с уточнением объема производства автомобилей в РФ.

На втором месте по объемам дополнительно выделенных средств - сектор АПК. На возмещение процентной ставки по инвестиционным займам в АПК планируется выделить 26,5 млрд рублей.

На выполнение международных обязательств РФ в случае изменения курсов иностранных валют предлагается зарезервировать 22,5 млрд рублей. На выплату пенсий военным пенсионерам - 14,9 млрд рублей. Субсидии "Государственной транспортной лизинговой компании" для пополнения парка воздушных судов российских авиакомпаний составят 9,8 млрд рублей. Субсидия АО "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева" для финансового обеспечения затрат, связанных с погашением полученных в российских банках кредитов, составит 8 млрд рублей.

Взнос в уставный капитал Россельхозбанка для сохранения темпов роста аграрного производства и стабилизации работы банка составит 5 млрд рублей. Аналогичная сумма будет выделена в качестве взноса в уставный капитал Промсвязьбанка для обеспечения кредитования исполнителей гособоронзаказа.

Ко второму чтению в закон были внесены поправки об увеличении резервного фонда президента РФ на 6,73 млрд рублей за счет закрытых статей. Также принято решение о докапитализации "Росагролизинга" на 5 млрд рублей. Средства планируется направить в рамках программы "Развитие финансово-кредитной системы АПК". Дополнительно 5 млрд рублей будет выделено на субсидии российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и Внешэкономбанку на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и ИП, осуществляющим производство, первичную и последующую переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию по льготной ставке.

В рамках принятого закона предлагается направить 732 млн рублей на взнос в уставный капитал "ДОМ.РФ" для реализации программы помощи отдельным категориям ипотечных заемщиков.

На взнос в капитал ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" на финансирование затрат по доработке самолета Ил-114 пойдет 2,2 млрд рублей.

Бюджету Краснодарского края на реализацию мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры в городе Геленджике путем заключения концессионного соглашения будет выделено 2 млрд рублей межбюджетных трансфертов.

Также, по предложению депутатов, сумма компенсации из бюджета размера пошлин на импорт автокомпонентов в рамках промышленной сборки в 2018 году вырастет с 0,6 млрд рублей до 4,4 млрд рублей.

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Теги: Госдума
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