Индия и РФ из-за санкций задумались о переходе в торговле оружием на рубли и рупии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Введенные США ограничительные меры против Москвы сильно осложнили торговлю вооружениями между Индией и Россией, в связи с чем стороны обдумывают переход на расчеты в национальных валютах, сообщила во вторник индийская газета Economic Times.

В сообщении отмечается, что санкции стали причиной задержки индийских платежей для РФ на сумму уже около $2 млрд.

По данным издания, после нескольких этапов консультаций, в Москве и Дели пришли к выводу, что выходом из сложившейся ситуации могут стать транзакции в рублях и рупиях, осуществляемые по курсу, привязанному к какой-либо международной валюте.

На данный момент платежи между странами осуществляются в долларах США.

По информации источников Economic Times, сторонам пока не удалось найти банк, который согласился бы на осуществление подобных платежей. Это связано с тем, что банки опасаются введения против них американских финансовых санкций.