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"Газпром" прокомментировал действия "Нафтогаза" в британских судах по транзитному спору

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" подтвердил, что ему стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" предпринимает на территории Великобритании действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между двумя компаниями по транзитному контракту.

Как говорится в сообщении российской компании, "эти действия предпринимаются вопреки приказу апелляционного суда округа Свеа (Швеция) о приостановлении исполнения данного решения".

"Газпром" сможет представить подробные комментарии по этому вопросу только после тщательного изучения документов, когда они официально поступят в наш адрес", - традиционно комментируют в "Газпроме".

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. "Газпром" 28 мая 2018 года подал в суд заявление о полной отмене арбитражного решения. 13 июня 2018 года апелляционный суд округа Свеа удовлетворил ходатайство "Газпрома" от 7 июня 2018 года о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Ранее во вторник в "Нафтогазе" заявили, что коммерческий суд Лондона разрешил "заморозку" активов "Газпрома" на территории Великобритании по ходатайству НАК.

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Теги: Газпром, Нафтогаз, Великобритания
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