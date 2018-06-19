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Что произошло за день, вторник, 19 июня

Россия включается в торговую войну с США, в Москве арестовывают члена правления "Интер РАО" по подозрению в шпионаже, приключения иностранных фанатов в России продолжаются

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия введет доппошлины на американские товары в ответ на меры Вашингтона против стали и алюминия. Перечень товаров пока не определен, но лекарств среди них не будет. ВТО получила обращение Москвы о желании присоединиться к торговому спору ЕС с США по импортным тарифам на сталь и алюминий.

- Алексей Навальный сообщил, что его сторонники подали заявки на акции против повышения пенсионного возраста 1 июля в 20 городах страны. Представители левых сил подали в мэрию Москвы заявку на проведение митинга против изменений пенсионного законодательства 4 июля.

- В Москве по делу о шпионаже арестована Карина Цуркан. В "Интер РАО", где полная тезка арестованной занимает пост члена правления, сообщили, что Цуркан находится в отпуске. Как уточнил источник, сотрудники "Интер РАО" будут допрошены.

- В "Нафтогазе Украины" заявили, что коммерческий суд Лондона разрешил "заморозку" активов "Газпрома" на территории Великобритании по ходатайству НАК. "Газпром" подтвердил, что "Нафтогаз Украины" предпринимает на территории Великобритании действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража "вопреки приказу апелляционного суда".

- Первый тур чемпионата мира по футболу в России завершился победами Японии и Сенегала. Тем временем выяснилось, что семеро иностранных болельщиков задержаны в Москве за кражи. Совершивших правонарушения в России в период чемпионата мира, вероятнее всего после суда этапируют в российские колонии. Среди пострадавших от действий воров - пока неустановленных - известный исполнитель Malula.

- Источник сообщил, что ​брат бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Раджаб был задержан в Москве при попытке покинуть страну. Сам экс-руководитель региона эту информацию опроверг.

- Госдума РФ приняла в третьем чтении закон об увеличении государственной пошлины за выдачу ряда документов с электронным носителем: за новый загранпаспорт придется заплатить 5 тыс. рублей вместо 3,5 тыс.

- СМИ узнали что власти США позднее во вторник объявят о выходе из Совета по правам человека ООН.

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