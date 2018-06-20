Рубль слегка укрепился к доллару и евро вслед за ростом нефти

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в среду утром; рубль укрепляется к бивалютной корзине на открытии торгов, отыгрывая позитивную коррекцию нефтяных цен, а также локальное снижение напряженности в торговом противостоянии США и Китая.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,69-63,83 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,72 руб./$1 (-15,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 73,7175 руб./EUR1 (-31 копейка). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 22,5 копейки к уровню закрытия вторника, до 68,22 рубля.

Доллар при этом оказался на 34,83 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 46,72 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов среды благодаря умеренному повышению нефтяных цен после их снижения во вторник. Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 увеличилась на 0,55% - до $75,49 за баррель. Во вторник контракты снизились в цене на 0,35% - до $75,08 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи выросла к этому времени на 0,69% - до $65,35 за баррель. Нефтяной рынок ждет информации по запасам нефти в США, которые будут обнародованы Минэнерго США 20 июня. В ночь на среду свои данные опубликовал Американский институт нефти (API), и они указали на снижение товарных запасов нефти в Штатах на 3 млн баррелей, что в целом совпало с прогнозами экспертов.

Участники рынка по-прежнему ждут заседания ОПЕК+, которое состоится в Вене 22-23 июня и на котором будет обсуждаться вопрос повышения нефтедобычи. Россия призывает увеличить совокупное производство нефти в странах картеля и государствах-партнерах на 1,5 млн баррелей в сутки, тогда как Иран, Ирак и Венесуэла считают, что снимать ограничения на добычу пока рано. Кроме того, торговые споры между США и Китаем являются дополнительным фактором риска, поскольку взаимные пошлины могут негативно сказаться на мировой торговле и глобальной экономике в целом, что может замедлить темпы роста спроса на топливо.