"Газпром" сообщил о сохраняющихся проблемах с долгами организаций Минобороны

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Задолженность министерства обороны за поставки газа перед ПАО "Газпром" составляет 5,9 млрд рублей, говорится в материалах компании.

Согласно материалам презентации "Газпрома", задолженность Минобороны снизилась за год на 6,3%. Если к 1 мая 2017 года размер долга составлял 6,3 млрд рублей, то к 1 мая нынешнего года сумма снизилась до 5,9 млрд рублей, в то же время в компании отмечают, что российское военное ведомство не выполнило поручения правительства о выработке мер по погашению задолженности.

"В феврале 2017 года председатель правительства РФ Д.А.Медведев поручил Минобороны принять меры по погашению долгов подведомственных организаций. В апреле 2017 года по итогам совещания у Д.А.Медведева Минобороны даны поручения представить предложения о механизме погашения долгов, а также по схеме обеспечения подведомственных организаций коммунальными ресурсами, не допускающей ее формирование. Указанные правительственные поручения не исполнены", - говорится в материалах "Газпрома", распространенных в среду.

Генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Кирилл Селезнев на пресс-конференции добавил, что задолженность структур Министерства обороны перед "Газпромом" за газ и поставки теплоэнергии составляет почти 12 млрд рублей: порядка 7 млрд рублей за газ и чуть более 4 млрд рублей за тепло.

"Пока от министерства обороны мы слышим лишь одни совещания. Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков активно подключается к работе, связанной с вопросами задолженности за поставленный газ. Представители министерства обороны там присутствовали. Вопрос не решается, и когда он будет решен - я пока вам сказать не могу", - прокомментировал он.