Минфин опроверг сообщения о повышении минимальной цены на водку

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ не планирует менять установленные минимальные цены на алкоголь и увеличивать их, сообщает пресс-служба ведомства.

Так министерство прокомментировало сообщение СМИ о том, что подведомственное Минфину Росалкогольрегулирование проводит предварительный расчет минимальных цен по единой формуле для всех видов спиртного, собирая данные у производителей и анализируя отдельные компоненты цены. Эксперты подсчитали, что переход на единую формулу может привести к существенному повышению минимальных цен.

Минфин разъяснил, что будут внесены лишь технические изменения в приказ ведомства, которые не окажут влияния на цены.

Кроме того, в пресс-релизе сообщается, что решение о введении минимальной розничной цены на вина не принято. "Минфин считает, что минимальную цену стоит вводить, когда есть консенсус в отрасли о необходимости этого шага. Сейчас высказываются разные мнения на этот счёт - соответственно, установление минимальной розничной цены на вина требует дальнейшего обсуждения с участниками этого рынка", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, по поручению бывшего вице-премьера Александра Хлопонина, курировавшего в правительстве алкогольную отрасль, ведомства в конце прошлого года начали готовить систему автоматического формирования минимальных цен на алкоголь. Речь шла о том, чтобы цена формировалась автоматически, с учетом ряда факторов, в числе которых, в частности, покупательская способность населения, ставки акцизов, стоимость сырья для производства продукции и другие.

В настоящее время минимальные цены устанавливаются на водку, коньяк, бренди и шампанское.