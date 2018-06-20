Главные новости
В РоссииЧлен правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу РумынииВ РоссииОбвиняемого в более чем 40 заказных убийствах экстрадировали из Вены в МосквуЭкономикаЕврокомиссия ввела пошлины в 25% на товары из США объемом 2,8 млрд евро
Экономика

Минфин опроверг сообщения о повышении минимальной цены на водку

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ не планирует менять установленные минимальные цены на алкоголь и увеличивать их, сообщает пресс-служба ведомства.

Так министерство прокомментировало сообщение СМИ о том, что подведомственное Минфину Росалкогольрегулирование проводит предварительный расчет минимальных цен по единой формуле для всех видов спиртного, собирая данные у производителей и анализируя отдельные компоненты цены. Эксперты подсчитали, что переход на единую формулу может привести к существенному повышению минимальных цен.

Минфин разъяснил, что будут внесены лишь технические изменения в приказ ведомства, которые не окажут влияния на цены.

Кроме того, в пресс-релизе сообщается, что решение о введении минимальной розничной цены на вина не принято. "Минфин считает, что минимальную цену стоит вводить, когда есть консенсус в отрасли о необходимости этого шага. Сейчас высказываются разные мнения на этот счёт - соответственно, установление минимальной розничной цены на вина требует дальнейшего обсуждения с участниками этого рынка", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, по поручению бывшего вице-премьера Александра Хлопонина, курировавшего в правительстве алкогольную отрасль, ведомства в конце прошлого года начали готовить систему автоматического формирования минимальных цен на алкоголь. Речь шла о том, чтобы цена формировалась автоматически, с учетом ряда факторов, в числе которых, в частности, покупательская способность населения, ставки акцизов, стоимость сырья для производства продукции и другие.

В настоящее время минимальные цены устанавливаются на водку, коньяк, бренди и шампанское.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Минфин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
"М.Видео" откажется от бренда Media Markt после покупки сети"М.Видео" откажется от бренда Media Markt после покупки сети
Интегрировать приобретенный бизнес планируется до конца 2019 года, магазины Media Markt превратятся в "М.Видео" и "Эльдорадо"Подробнее
 Еврокомиссия ввела пошлины в 25% на товары из США объемом 2,8 млрд евроЕврокомиссия ввела пошлины в 25% на товары из США объемом 2,8 млрд евро
Мера начнет действовать с 22 июняПодробнее
 РФ присоединится к ЕС в торговом споре в ВТО против США по пошлинамРФ присоединится к ЕС в торговом споре в ВТО против США по пошлинам
В Минэкономразвития подчеркнули, что участие в этом споре в качестве третьей стороны не ограничивает право России самой начать аналогичный спор против ВашингтонаПодробнее
 Суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"Суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"
Ранее Апелляционный суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору о транзитном контрактеПодробнее
Россия предложит увеличить добычу ОПЕК+Россия предложит увеличить добычу ОПЕК+
Как пояснил Александр Новак, ситуация на нефтяном рынке дает основания нарастить производство на 1,5 млн баррелей в суткиПодробнее
 Индекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяцаИндекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяца
Одна из причин негативной динамики - торговый конфликт между США и КитаемПодробнее
 Австралийский суд оштрафовал Apple за жесткие условия ремонта устройствАвстралийский суд оштрафовал Apple за жесткие условия ремонта устройств
Еще в 2016 году многие пользователи столкнулись с проблемами после обновления iOS, но компания отказала некоторым австралийцам в бесплатном ремонте зависших устройствПодробнее
 Беспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евроБеспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евро
При этом власти готовы освободить россиян от месячных ограничений на сумму покупокПодробнее
 В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018
По оценке агентства, в группе риска, в частности, оказалась МордовияПодробнее
 ФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинахФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах
В службе рассказали "Ведомостям", что пошлину при этом предлагается снизить с 30% до 20%Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Скачки и шляпки10 фото
20 июня
Скачки и шляпки
Фотохроника 19 июня7 фото
19 июня
Фотохроника 19 июня
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЧлен правления "Интер РАО" не признала вину в шпионаже в пользу РумынииВ РоссииОбвиняемого в более чем 40 заказных убийствах экстрадировали из Вены в МосквуЭкономикаЕврокомиссия ввела пошлины в 25% на товары из США объемом 2,8 млрд евроЭкономика"М.Видео" откажется от бренда Media Markt после покупки сетиСпортПервый канал объяснил, почему Слуцкий больше не будет комментировать ЧМ-2018В миреСША объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

После поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человек

После поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человекДепутаты ранее приравняли один день в СИЗО к полутора дням в колонии Подробнее

Генсек СЕ Ягланд предложил подать прошение о помиловании Сенцова

Карина Цуркан в 2016 году вышла из гражданства Молдавии ради российского паспорта

Безработица в России в мае снизилась до минимума за несколько лет

Роналду установил европейский рекорд по количеству голов за сборную

Челябинский омбудсмен рассказала о состоянии Кольченко после прекращения голодовки

ЦБ РФ в мае закупил 19 тонн золота

Минфин опроверг сообщения о повышении минимальной цены на водку

Реальные доходы населения РФ в мае упали на 9,3% к апрелю

Юлия Тимошенко собралась баллотироваться в президенты в 2019 году

Юлия Тимошенко собралась баллотироваться в президенты в 2019 годуСвоей первостепенной задачей она считает принятие новой Конституции Украины Подробнее

Walt Disney увеличил размер сделки по активам 21st Century Fox до $71 млрд

Ранее Comcast вступил в борьбу с Disney за активы Fox Подробнее

Украина в январе-апреле закупала газ в Германии, Швейцарии и Польше

Скачки и шляпки

Скачки и шляпки10 фото

С начала ЧМ в Москве за запуск дронов задержали четверых иностранных болельщиков

Парламент Македонии ратифицировал соглашение с Грецией о переименовании страны

Актера Каморзина включили в список россиян, которым запрещен въезд на Украину

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
BПортугалия Португалия1 : 0Матч завершенМарокко МароккоМатч завершенРоналду (4)онлайнAУругвай Уругвай– : –18:00Саудовская Аравия Саудовская Аравия18:00BИ.Р. Иран И.Р. Иран– : –21:00Испания Испания21:00