"Мегафон" впервые в истории показал отрицательный свободный денежный поток

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Мегафон" по итогам I квартала 2018 года сократило свободный денежный поток на 4,1 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В результате компания зафиксировала чистый денежный отток в размере 153 млн рублей, сообщил "Мегафон".

Компания впервые в истории показала отрицательный FCF по итогам квартала.

По словам исполнительного директора "Мегафона" Геворка Вермишяна, это явление "сезонное" и имеет разовый характер. "Есть несколько факторов. Первый - сезонный - оплата телеком-оборудования и оплата за устройства в сотовых салонах "МегаФон Ритейл" были с отсрочкой платежа. Это нормальная практика. Соответственно, в I квартале 2018 года мы заплатили порядка 6 млрд рублей, тем самым существенно снизив долг. Это не тенденция, это исключительно сезонное явление", - заявил он журналистам в Москве.

Вторым фактором снижения показателя стала выплата годовой премии сотрудникам компании, и третий фактор - M&A-активность в течение всего I квартала, добавил Вермишян.

Консолидированная выручка компании (здесь и далее без учета бизнеса Mail.ru Group) в I квартале 2018 года составила 76,5 млрд рублей, что на 2,6% больше показателя I квартала 2017 года. OIBDA выросла на 5,3%, до 30,6 млрд рублей, при рентабельности показателя 40%.

Чистый долг "Мегафона" на 31 марта составил 231,8 млрд рублей.