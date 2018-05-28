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Москва

"МегаФон" обязался запустить 5G в Москве к 2022 году

"МегаФон" первым из операторов связи подписал соглашение с правительством Москвы, сообщает "Ъ"

"МегаФон" обязался запустить 5G в Москве к 2022 году
Фото: ТАСС, Александр Демьянчук

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - "МегаФон" на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение с правительством Москвы, обязавшись запустить в столице коммерческую эксплуатацию 5G к 2022 году, пишет "Коммерсантъ". Соглашение подписано сроком на пять лет с возможностью продления на такой же срок.

По условиям соглашения, "МегаФон" должен будет до конца сентября 2019 года развернуть в Москве пилотную сеть 5G, а к 2022 году — коммерческую. С мая по сентябрь 2018 года стороны также планируют запускать в Москве пилотные зоны для демонстрации возможностей нового поколения связи в области виртуальной и дополненной реальности, интернета вещей, умного города и умного автомобиля.

Отвечать за реализацию соглашения со стороны Москвы будет департамент информационных технологий (ДИТ). Его глава Артем Ермолаев, ссылаясь на данные McKinsey, оценивает суммарный аккумулированный эффект от внедрения новых технологий в Москве в 2018–2025 годах в 4 трлн рублей. Такой эффект должно дать появление новых отраслей бизнеса, использующих 5G. По словам Ермолаева, основная задача ДИТа в том, чтобы упростить доступ компаний к городской инфраструктуре и повысить степень ее готовности.

В "МегаФоне" пока не готовы оценивать инвестиции в проект, поясняя, что важное значение будут иметь условия будущего аукциона на частоты.

Частоты для опытной зоны 5G "МегаФон" получил еще в июле 2017 года. В ноябре оператор подписал соглашение о сотрудничестве в области развития сетей нового поколения с "Ростелекомом", который чуть позже также получил частоты для этой технологии. В выделении частот для пилотной сети МТС госкомиссия отказала в декабре 2017 года, а "Вымпелкому" — в апреле 2018 года.

МТС и "Вымпелком"

МТС совместно с правительством Москвы и ДИТом уже активно внедряет цифровые решения для жителей и бизнеса, в том числе тестирует 5G, запускает сети для умного города и предоставляет аналитику больших данных, напомнили в пресс-службе оператора, отметив, что компания ежегодно инвестирует в инфраструктуру и развитие цифровых технологий в Москве и области "миллиарды рублей".

В "Вымпелкоме" также тестируют технологии, которые должны лечь в основу нового поколения, и подчеркивают, что Москва занимает приоритетное место в технической стратегии компании. Оператор полагает, что после решения частотного вопроса первые запуски 5G, исходя из опыта с LTE, могут произойти уже в течение квартала.

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Теги: Москва, ДИТ, Мегафон
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