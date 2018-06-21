Главные новости
21июняВ миреЧто случилось этой ночью: четверг, 21 июняВ миреТрамп объявил о стремлении "поладить" с РоссиейВ РоссииВерховный суд РФ определил уважительные причины для переноса митингов
Экономика

Рубль снизился к доллару и евро на фоне ситуации с ценами на нефть

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Доллар США растет, евро лишь незначительно дорожает на Московской бирже утром в четверг; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне отрицательной динамики цен на нефть и роста доллара на Forex.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 63,79-63,93 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,9 руб. (+21 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 73,72 руб. (+0,3 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 11,66 копейки к уровню закрытия среды, до 68,32 рубля.

Доллар при этом оказался на 28,25 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 10,32 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и почти не меняется к евро, отыгрывая как снижение нефти, так и продолжающееся укрепление американской валюты на мировом рынке. Доллар США в четверг дорожает по отношению ко всем основным валютам развитых и развивающихся стран на фоне вновь усилившихся опасений торговых споров США с Китаем. В свою очередь, цены на нефть снижаются в ожидании саммита ОПЕК+ в конце недели. Страны ОПЕК проведут свою встречу уже в пятницу, а заседание в формате ОПЕК+ состоится в субботу.

Министр торговли США Уилбур Росс заявил Сенату, что ни США, ни Китай не хотят торговой войны. А президент США Дональд Трамп пообещал подписать новые торговые соглашения с рядом стран, не уточнив, о каких именно государствах идет речь. При этом на форуме Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Португалии главы ведущих центробанков мира предупредили о пагубном влиянии торговых конфликтов на мировую экономику и финансовые рынки.

В свою очередь, выступавший в среду глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл призвал не преувеличивать сигналы о возможном перегреве рынка труда и подчеркнул, что центробанк США не ожидает резкого усиления инфляции в результате низкой безработицы и высокого спроса на рабочую силу. Он также заявил о сохранении весомых аргументов в пользу постепенного повышения процентных ставок в США.

ЭкономикаНефть Brent подешевела до $74,74 за баррельЧитать подробнее

Цены на нефть опускаются в ожидании новых сигналов от нефтедобывающих государств, которые встретятся в Вене позднее на этой неделе. Странам ОПЕК+ предстоит провести переговоры относительно дальнейшей судьбы действующего соглашения об ограничении добычи нефти.

Саудовская Аравия и Иран, два крупнейших производителя нефти в ОПЕК и соперники на политической арене, придерживаются разных взглядов на вопрос о будущем объеме нефтедобычи: представители Саудовской Аравии считают, что нефтедобычу можно увеличить, чтобы компенсировать падение поставок из ряда стран, а Иран полагает, что пока еще рано говорить об увеличении предложения на рынке.

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01по московскому времени снизилась на 0,92% - до $74,05 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,67% - до $65,27 за баррель.

Поддержку нефти WTI накануне оказали данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране. Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились за неделю на 5,9 млн баррелей, максимальными темпами с января. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 3,7 млн баррелей.

Запасы бензина в США на прошлой неделе выросли на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение запасов бензина на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 700 тыс. баррелей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: курсы валют, доллар, евро, рубль
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
"М.Видео" откажется от бренда Media Markt после покупки сети"М.Видео" откажется от бренда Media Markt после покупки сети
Интегрировать приобретенный бизнес планируется до конца 2019 года, магазины Media Markt превратятся в "М.Видео" и "Эльдорадо"Подробнее
 Еврокомиссия ввела пошлины в 25% на товары из США объемом 2,8 млрд евроЕврокомиссия ввела пошлины в 25% на товары из США объемом 2,8 млрд евро
Мера начнет действовать с 22 июняПодробнее
 РФ присоединится к ЕС в торговом споре в ВТО против США по пошлинамРФ присоединится к ЕС в торговом споре в ВТО против США по пошлинам
В Минэкономразвития подчеркнули, что участие в этом споре в качестве третьей стороны не ограничивает право России самой начать аналогичный спор против ВашингтонаПодробнее
 Суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"Суд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"
Ранее Апелляционный суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору о транзитном контрактеПодробнее
Россия предложит увеличить добычу ОПЕК+Россия предложит увеличить добычу ОПЕК+
Как пояснил Александр Новак, ситуация на нефтяном рынке дает основания нарастить производство на 1,5 млн баррелей в суткиПодробнее
 Индекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяцаИндекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяца
Одна из причин негативной динамики - торговый конфликт между США и КитаемПодробнее
 Австралийский суд оштрафовал Apple за жесткие условия ремонта устройствАвстралийский суд оштрафовал Apple за жесткие условия ремонта устройств
Еще в 2016 году многие пользователи столкнулись с проблемами после обновления iOS, но компания отказала некоторым австралийцам в бесплатном ремонте зависших устройствПодробнее
 Беспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евроБеспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евро
При этом власти готовы освободить россиян от месячных ограничений на сумму покупокПодробнее
 В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018
По оценке агентства, в группе риска, в частности, оказалась МордовияПодробнее
 ФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинахФТС предложила убрать беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах
В службе рассказали "Ведомостям", что пошлину при этом предлагается снизить с 30% до 20%Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 июня6 фото
20 июня
Фотохроника 20 июня
Скачки и шляпки10 фото
20 июня
Скачки и шляпки
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: четверг, 21 июняВ миреТрамп объявил о стремлении "поладить" с РоссиейВ РоссииВерховный суд РФ определил уважительные причины для переноса митинговСпортСборная Испании обыграла команду Ирана в матче ЧМ-2018В РоссииПосле поправок в УК РФ досрочно освободятся более 100 тысяч человекВ миреЮлия Тимошенко собралась баллотироваться в президенты Украины в 2019 году

В "Лужниках" нашли пожарные датчики, несущие угрозу системе фиксации гола

Товарные пломбы XV века найдены при перекладке коммуникаций в центре Москвы

Сирийские войска начали операцию на юге страны

Председатель комитета Госдумы Дегтярев выдвинулся кандидатом в мэры Москвы

Болельщики из Китая перепутали Волгоград с Вологдой

Двое абхазских студентов спасли в море девушку, но утонули сами

Болельщик сборной Исландии госпитализирован в Волгограде с инфарктом

Политолог рассказал, как Трамп бросил конфеты Меркель на саммите G7

Госдума приняла закон о поправках в бюджет на 2018 год

На первом месте по объему дополнительно выделенных из бюджета средств оказались автомобилестроители Подробнее

Футбольную рок-оперу представят в Екатеринбурге

Определены сроки ПМЭФ-2019

Рубль снизился к доллару и евро на фоне ситуации с ценами на нефть

Мосгорсуд перенес рассмотрение кассации Генпрокуратуры на приговор Пирумову

Крокодила Гену, жившего в мясном отделе камчатского рынка, отправят в зоопарк

Рынок акций открылся снижением индекса РТС на 0,2% и ростом МосБиржи на 0,1%

Салах опроверг сообщения о конфликте в сборной Египта по футболу

Daimler предупредил о снижении продаж из-за торгового спора США и КНР

В Гродненской области Белоруссии зафиксирована рекордная за 70 лет засуха

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 21 июня выросли

Правительство опубликовало поправки об упрощении процедуры возмещения НДС

Советник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи президентов США и РФ

Советник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи президентов США и РФИсточники в Вашингтоне сообщают, что Джон Болтон может приехать в Москву уже на следующей неделе Подробнее

Создатель Telegram Дуров получил премию Союза журналистов Казахстана

Его наградили за принципиальную позицию против цензуры и вмешательства государства в переписку граждан Подробнее

"Мегафон" впервые в истории показал отрицательный свободный денежный поток

Nasdaq в среду вырос до рекорда вслед за акциями Facebook

"Мегафон" и "Билайн" заморозили бренд "Евросеть"

"Роснефть" пообещала не допустить резкого роста цен на своих АЗС

В Южной Корее сообщили о скором визите Помпео в КНДР

АФК "Система" продала свою 10%-ную долю в индийской Reliance

Нефть Brent подешевела до $74,74 за баррель

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
CДания Дания– : –15:00Австралия Австралия15:00CФранция Франция– : –18:00Перу Перу18:00DАргентина Аргентина– : –21:00Хорватия Хорватия21:00