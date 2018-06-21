Рубль снизился к доллару и евро на фоне ситуации с ценами на нефть

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Доллар США растет, евро лишь незначительно дорожает на Московской бирже утром в четверг; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне отрицательной динамики цен на нефть и роста доллара на Forex.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 63,79-63,93 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,9 руб. (+21 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 73,72 руб. (+0,3 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 11,66 копейки к уровню закрытия среды, до 68,32 рубля.

Доллар при этом оказался на 28,25 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 10,32 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и почти не меняется к евро, отыгрывая как снижение нефти, так и продолжающееся укрепление американской валюты на мировом рынке. Доллар США в четверг дорожает по отношению ко всем основным валютам развитых и развивающихся стран на фоне вновь усилившихся опасений торговых споров США с Китаем. В свою очередь, цены на нефть снижаются в ожидании саммита ОПЕК+ в конце недели. Страны ОПЕК проведут свою встречу уже в пятницу, а заседание в формате ОПЕК+ состоится в субботу.

Министр торговли США Уилбур Росс заявил Сенату, что ни США, ни Китай не хотят торговой войны. А президент США Дональд Трамп пообещал подписать новые торговые соглашения с рядом стран, не уточнив, о каких именно государствах идет речь. При этом на форуме Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Португалии главы ведущих центробанков мира предупредили о пагубном влиянии торговых конфликтов на мировую экономику и финансовые рынки.

В свою очередь, выступавший в среду глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл призвал не преувеличивать сигналы о возможном перегреве рынка труда и подчеркнул, что центробанк США не ожидает резкого усиления инфляции в результате низкой безработицы и высокого спроса на рабочую силу. Он также заявил о сохранении весомых аргументов в пользу постепенного повышения процентных ставок в США.

Цены на нефть опускаются в ожидании новых сигналов от нефтедобывающих государств, которые встретятся в Вене позднее на этой неделе. Странам ОПЕК+ предстоит провести переговоры относительно дальнейшей судьбы действующего соглашения об ограничении добычи нефти.

Саудовская Аравия и Иран, два крупнейших производителя нефти в ОПЕК и соперники на политической арене, придерживаются разных взглядов на вопрос о будущем объеме нефтедобычи: представители Саудовской Аравии считают, что нефтедобычу можно увеличить, чтобы компенсировать падение поставок из ряда стран, а Иран полагает, что пока еще рано говорить об увеличении предложения на рынке.

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01по московскому времени снизилась на 0,92% - до $74,05 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,67% - до $65,27 за баррель.

Поддержку нефти WTI накануне оказали данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране. Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились за неделю на 5,9 млн баррелей, максимальными темпами с января. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 3,7 млн баррелей.

Запасы бензина в США на прошлой неделе выросли на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение запасов бензина на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 700 тыс. баррелей.