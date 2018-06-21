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Нефть Brent подешевела до $74,74 за баррель

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в ожидании новых сигналов от нефтедобывающих государств, представители которых встретятся в Вене позднее на этой неделе.

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени снизилась на $0,39 (0,52%) - до $74,35 за баррель. В среду контракты подешевели на $0,34 (0,45%) - до $74,74 за баррель.

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Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,21 (0,32%) - до $65,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $1,15 (1,77%) - до $66,22 за баррель.

Поддержку нефти WTI накануне оказали данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились за неделю на 5,9 млн баррелей, максимальными темпами с января. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 3,7 млн баррелей.

"Увеличение объемов нефтепереработки в США - до 17,7 млн баррелей в сутки (б/с), что очень близко к рекорду, зафиксированному летом прошлого года, - способствовало максимальному с января сокращению запасов нефти в США", - отмечает аналитик ClipperData Мэтт Смит.

"С учетом столь высокой активности в сфере нефтепереработки, мы не должны удивляться существенному повышению запасов бензина и дистиллятов", - цитирует эксперта MarketWatch.

Запасы бензина в США на прошлой неделе выросли на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 2,7 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение запасов бензина на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 700 тыс. баррелей.

В центре внимания рынка - встреча нефтедобывающих государств, которая пройдет в конце этой неделе. Странам ОПЕК+ предстоит провести переговоры относительно дальнейшей судьбы действующего соглашения об ограничении добычи нефти.

Саудовская Аравия и Иран, два крупнейших производителя нефти в ОПЕК и соперники на политической арене, придерживаются разных взглядов на вопрос о будущем объеме нефтедобычи: представители Саудовской Аравии считают, что нефтедобычу можно увеличить, чтобы компенсировать падение поставок из ряда стран, а Иран полагает, что пока еще рано говорить об увеличении предложения на рынке.

Страны ОПЕК проведут свою встречу уже в пятницу, а заседание в формате ОПЕК+ состоится в субботу.

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Теги: нефть
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