Акционеры "Роснефти" утвердили дивиденды за 2017 год

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Роснефти" на годовом собрании в четверг в Красноярске одобрили выплату дивидендов за 2017 год в размере 6,65 рубля на акцию, передает корреспондент "Интерфакса" с собрания.

С учетом дивидендов по итогам I полугодия 2017 года в 3 руб. 83 коп. на акцию, суммарные дивиденды "Роснефти" за 2017 год составят 10,48 руб. на бумагу. В целом на дивидендные выплаты компания направит 50% чистой прибыли по стандартам МСФО, которая в 2017 году составила 222 млрд руб.

Лица, имеющие право на получение дивидендов "Роснефти", будут определены к 2 июля.

Таким образом "Роснефть" выполняет пожелание президента РФ Владимира Путина, который в июне 2017 года попросил главу "Роснефти" Игоря Сечина поднять вопрос о выплате дивидендов в размере 50% от прибыли. Уже в августе 2017 года совет директоров компании утвердил новую дивидендную политику: дивидендные выплаты в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО с целевой периодичностью "по меньшей мере два раза в год".

Дивидендная политика "Роснефти", действовавшая до августа 2017 года, предполагала уровень дивидендных выплат не менее 35% от чистой прибыли компании по МСФО. По итогам 2016 году компания заплатила 5,98 руб. на акцию, или 35% прибыли по МСФО.

Уставный капитал НК составляет 105 млн 981 тыс. 778, 17 руб., он разделен на 10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 акций номиналом 0,01 руб.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19,75%) и СП суверенного фонда Катара (QIA) и швейцарского трейдера Glencore - QHG Shares Pte. Ltd. (19,5%).

Ранее предполагалось, что частная китайская компания CEFC купит 14,16% "Роснефти" у консорциума QIA и Glencore. Однако CEFC столкнулась с проблемами: по данным китайских СМИ, ее председатель совета директоров Е Цзяньмин попал под следствие, и, возможно, даже задержан. В итоге сделка по продаже доли "Роснефти" в пользу китайской CEFC была расторгнута.

Вместе с тем стало известно, что пакет, который предназначался для продажи CEFC, получит QIA. Катарский фонд в итоге может стать владельцем 18,93% "Роснефти". У Glencore сохранится 0,57%-ный пакет российской компании. Пока сообщений о закрытии этой сделки не поступало.