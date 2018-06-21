Шрёдер переизбран главой совета директоров "Роснефти"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Экс-канцлер Германии, глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер снова возглавил совет директоров "Роснефти", сообщила пресс-служба НК.

"По итогам заседания совета директоров, состоявшегося 21.06.2018, председателем совета директоров избран Герхард Шрёдер", - говорится в пресс-релизе.

В четверг в Красноярске прошло годовое собрание акционеров "Роснефти", где были утверждены дивиденды за 2017 год, а также новый состав совета директоров. Единственным новым участником совета стал глава Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф. Он избран в качестве независимого члена совета директоров и сменил на этом посту ветерана ExxonMobil Дональда Хамфриза.

Шрёдер возглавляет совет директоров "Роснефти" с сентября 2017 года.