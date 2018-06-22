Экономика

ЕС завершил программу оказания финансовой помощи Греции

В качестве последнего транша Евросоюз выплатит 24 млрд евро

ЕС завершил программу оказания финансовой помощи Греции
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Главы финансовых ведомств стран еврозоны договорились об условиях завершения программы предоставлении финансовой помощи Греции, заявил глава Еврогруппы Марио Сентено.

Он на пресс-конференции по итогам прошедшего в Люксембурге заседания сказал, что было подтверждено выполнение Грецией всех условий предоставления помощи, "что свидетельствует о завершении программы (финпомощи - ИФ)".

В заявлении Еврогруппы говорится, что в качестве "подушки стабильности" Греции в качестве последнего транша будет выплачено 24 млрд евро, которые должны будут удовлетворить ее потребности в финансировании на 22 месяца.

Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси написал в своем твиттере: "Сегодня для Греции завершились восемь длинных кризисных лет, как и для всей еврозоны, что символично".

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Теги: Евросоюз, Греция
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